Футбольный День донора LG и «Эльдорадо» с Денисом Глушаковым и Артемом Ребровым

Продолжается эстафета добрых дел #LGПередайПасДобра Москва, 17 апреля 2017 г. – В преддверии важных спортивных событий в России LG Electronics и компания Эльдорадо провели 81-й в истории донорского проекта LG и 28-й совместный с партнером футбольный День донора. Акцию поддержали известные спортсмены, российские футболисты – игрок национальной сборной Денис Глушаков, неоднократно лучший футболист месяца Чемпионата России по футболу, и вратарь Артем Ребров, обладатель приза «Вратарь года» имени Льва Яшина. Совместный день донора запустил в России уже шестой марафон в поддержку безвозмездного донорства крови #LGПередайПасДобра, приняв донорскую эстафету из Беларуси, Минска, где проект стартовал в марте при участии футбольной команды «Крумкачы». Футбольный День донора прошел в Москве, в главном офисе компании «Эльдорадо», при поддержке Центра крови ФМБА России. В донорской акции приняли участие более 80 сотрудников офисов и магазинов «Эльдорадо», московского офиса LG и завода в Рузском районе Подмосковья, а также сотрудники компании Globus. Послы добрых дел LG Денис Глушаков и Артем Ребров подписали символ донорской эстафеты – красное сердце, а также мяч добрых дел – символ донорского марафона #LGПередайПасДобра. Спортсмены не только поддержали участников акции, но и в теплой атмосфере пообщались со всеми донорами LG и «Эльдорадо», рассказав о своем спортивном пути и важности добрых дел. Сами футболисты активно занимаются добрыми делами, так Денис Глушаков подарил родному городу – Миллерово (Ростовская область) – футбольный стадион, а Артем Ребров поддерживает подопечных Фонда борьбы с лейкемией. «Футбол – командная игра. Чтобы одержать победу в матче, важно, чтобы каждый игрок проявил свои лучшие качества. Мне очень приятно сегодня помогать дружной команде LG в их благородном деле!» – отметил Денис Глушаков. На встрече с донорами Артем Ребров подчеркнул: «Быть донором крови – это значит принимать участие в решении жизненно важной проблемы. Сегодня у каждого из вас появился еще один повод для гордости за самого себя. Быть хорошим человеком в этой жизни – это здорово». Активное участие в социальных инициативах и поддержка со стороны руководства партнеров имеет основополагающее значение для развития проекта. Так, Президент LG Electronics в России и странах СНГ г-н Иль Хван Ли отмечает: «Мы рады, что взаимодействие двух крупнейших компаний лежит не только в плоскости бизнеса, но и в области добрых инициатив. LG не останавливается на достигнутом, инициируя донорские акции как в России, так и в странах СНГ, вовлекая в добрые дела и здоровый образ жизни все больше наших коллег и партнеров». В свою очередь Михаил Никитин, генеральный директор компании «Эльдорадо», подчеркивает: «Донорские проекты, реализуемые с LG, органично дополняют программу корпоративного добровольчества «Эльдорадо». Мы гордимся тем, что наша совместная донорская география расширяется из года в год, помогая большому количеству человек». Расширяя донорскую географию, LG проведет футбольные дни донора также в других регионах. Компания LG является первым среди бизнес-сообщества партнером Министерства здравоохранения Российской Федерации и ФМБА России и с 2009 года реализует проект «Корпоративное волонтерство. Содействие донорскому движению по имя здоровья нации» в поддержку Программы развития массового добровольного донорства крови и ее компонентов в России. Компания «Эльдорадо» первой в 2011 году присоединилась к донорским инициативам LG. На протяжении этих лет партнеры совместно реализуют как разовые акции, так и межрегиональные донорские марафоны, передвигаясь на различных видах транспорта и постоянно расширяя географию донорского движения – «Поезд инноваций и добрых дел», корабль «Технология добра», «Воздушный марафон добра», марафон «70 лет Победы». В рамках космических инициатив добра в 2016 году партнеры провели спортивно-космический День донора при поддержке легендарного гимнаста Алексея Немова и Федерации космонавтики России. В эти годы акции двух партнеров поддерживали знаменитые российские спортсмены, такие как Константин Цзю, Алексей Немов, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Антон Шипулин, Татьяна Навка, Наталья Рагозина, а в 2016 году – и космонавты при поддержке ОРКК. О компании LG Electronics LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) является мировым лидером в области инноваций и производства высокотехнологичной электроники, современных средств мобильной связи и бытовой техники. В компании по всему миру работает 77,000 человек в 125 филиалах. Компания LG состоит из четырех подразделений: Home Appliance & Air Solution, Mobile Communications, Home Entertainment, и Vehicle Components, общий объем мировых продаж которых в 2016 году составил 47,9 млрд долларов США (55,4 трлн южнокорейских вон). LG Electronics является одним из ведущих в мире производителей плоскопанельных телевизоров, мобильных телефонов, кондиционеров воздуха, стиральных машин и холодильников. Также LG Electronics лауреат премии 2016 ENERGY STAR Partner of the Year. За дополнительной информацией, пожалуйста, обратитесь к www.LGnewsroom.com. О компании «Эльдорадо» Компания «Эльдорадо» – российская сеть магазинов бытовой техники, электроники и товаров для дома. География присутствия компании охватывает более 200 городов и насчитывает более 600 магазинов в разных регионах РФ. Наряду с этим «Эльдорадо» активно развивает транснациональный франчайзинг в ряде стран: Киргизия, Молдова, Армения, Казахстан. «Эльдорадо» – пятикратный лауреат премии «Права потребителей и качество обслуживания», трехкратный обладатель премии «Марка №1 в России» (2012, 2014, 2016), а также обладатель премий «Компания года 2012» и «HR-бренд 2013». Акционер «Эльдорадо» Группа «САФМАР». Группа «САФМАР» является одной из крупнейших промышленно-финансовых групп в России. В ее состав входят нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие холдинги, угольные, калийные компании, строительные корпорации, логистические и гостиничные комплексы, торговые, офисные центры. Группа «САФМАР» владеет активами в финансовой сфере: банками, страховыми и лизинговыми компаниями, негосударственными пенсионными фондами. О Государственной программе развития добровольного донорстваС 2008 года Министерством здравоохранения Российской Федерации, Федеральным медико-биологическим агентством и Центром крови ФМБА России реализуется масштабная Программа развития Службы крови, которая охватывает все 85 субъектов Российской Федерации. Развитие Службы крови сопровождается постоянным развитием коммуникационной инфраструктуры: Интернет-портал Службы крови – www.yadonor.ru – это не только расширенная информационная база для всех участников донорского движения: доноров, волонтеров, НКО, предприятий и компаний, общественных советов, журналистов, но и возможность взаимодействия между ними. Успешно функционирует специально разработанный раздел «Партнерство с бизнесом», в котором можно найти исчерпывающую информацию о направлениях сотрудничества со Службой крови, а также заполнить заявку на присоединение к донорскому движению. Горячая линия по вопросам донорства крови – 8-800-333-33-30 (круглосуточно, звонок по России бесплатный).