Галерея «Ханхалаев» представляет выставку «В Россию с любовью»

В Центральном доме художника с 25 апреля по 15 мая 2017 пройдёт выставка художника из Тайваня Лиланда Ли «В Россию с любовью». Организаторы проекта: Contemporary Art Foundation (тайваньский Фонд современного искусства) и галерея «Ханхалаев» (Москва). Выставка проводится при участии фонда содействия решению проблем аутизма в России «Выход» в рамках информационной кампании и мероприятий, призванных привлечь внимание общества к этой проблеме. Лиланд Ли – яркий современный представитель направления в искусстве, которое принято называть арт-брют. Этот термин, введённый в оборот швейцарским живописцем и скульптором Жаном Дюбюффе после 1945 г., на русский можно перевести как «искусство необработанное». На выставке «В Россию с любовью» в ЦДХ будут показаны работы, среди которых есть произведения, напрямую обращённые к России (где художник давно хотел побывать), к примеру, «Русский дворец» (2012), картина изображает фантазийные палаты, напоминающие собор Василия Блаженного, с локально прописанными, словно эмалевыми полосками крестов, куполов и кокошников. Или овальная работа того же года «Фейерверк», где в небе над похожим строением рассыпаются цветные звёзды и блестят сразу два месяца. Или, наконец, холст, названный «Жду с нетерпением» (‘Looking forward”, 2013), где такой же собор в окружении гигантских тропических цветов, с ярким велосипедом на парапете. Судьба тайваньского художника Лиланда Ли – это история таланта и преодоления. В полтора года у него диагностировали аутизм. Прогнозы были самыми мрачными: он никогда не научится говорить, обслуживать себя, жить в обществе. Но его родители сделали всё, чтобы изменить такой «сценарий». Когда Лиланду было 2 года, у него обнаружились способности к рисованию и удивительная визуальная память. Он делал десятки рисунков, с мельчайшими деталями, описывающими сцены из жизни семьи. Сначала способность к рисованию воспринималась окружающими только как средство арт-терапии. Вскоре на работы Лиланда обратили внимание школьные учителя, которые дали ему задание копировать классические произведения искусства – Матисса, Пикассо, Климта. Что он и делал в удивительно точной и при этом своеобразной манере. Художник сохранил любовь к ярким, локальным цветам, к чёткому контуру, внятному художественному языку. Поскольку у него есть проблемы с коммуникацией, изобразительное искусство стало для него важным способом общения. Богатая текстура и смелые цвета – не только проявления его внутреннего «я», но ещё и фирменный знак живописи Лиланда Ли. Сейчас художнику 28 лет, его работы выставляются во всём мире, и теперь их впервые покажут в России. Одна из задач выставочного проекта Лиланда Ли «В Россию с любовью» – показать интеграцию особых людей в пространство современного искусства и социума, привлечь внимание к теме аутизма. *** Апрель является месяцем информирования об аутизме. Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, 2 апреля, начиная с 2007 года, – День распространения информации об аутизме. Генеральный секретарь ООН в этот день всегда выступает со специальным обращением. В этот месяц по всему миру правительства, общественные организации проводят мероприятия, чтобы привлечь внимание к проблемам людей с аутизмом и их семей. Фонд содействия решению проблем аутизма в России «Выход» создан в декабре 2012 года группой частных лиц. Президент фонда – Авдотья Смирнова. Миссия фонда — создать предпосылки для появления инклюзивного общества в России, привести помощь в каждую семью, столкнувшуюся с диагнозом аутизм (или РАС — расстройства аутистического спектра), привлечь к работе государство, общество, профессиональное сообщество, людей с РАС и их семьи. Адрес: Москва, Крымский вал, д.10. ЦДХ, 2 зал. С 11.00 до 19.00. Билеты от 150 руб. Контакты организаторов: Галерея «Ханхалаев»: http://www.khankhalaev.com/ Сайт художника Лиланда Ли: http://lelandlee.com/ Фонд «Выход» сайт: http://outfund.ru/ Контакты для СМИ (аккредитация на открытие 25.04 в 17.00) cultureartpr@gmail.com 8-916-6741169 Партнёры проекта: Astoria Cafe, «Бирюзовый чай», Mang Yi Trading Company, торговый дом «Сергеев и Ко», Yahal Technology Co., Ltd.