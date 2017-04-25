ГАЗ на международной выставке “Belgrade International Motor Show – 2017”

‘Группа ГАЗ” приняла участие в крупнейшей автомобильной выставке стран Балканского полуострова ‘Belgrade International Motor Show — 2017”, на которой российский бренд продемонстрировал свои автомобили последнего поколения. Гости и участники выставки получили возможность ознакомиться с моделями из линейки легких коммерческих автомобилей ‘ГАЗель NEXT”, среди которых были представлены 17-местный микроавтобус, бортовой автомобиль и грузовой фургон. Страны Балканского полуострова являются успешным и перспективным направлением экспорта автотехники ГАЗ. Сюда в основном поставляются грузопассажирские версии машин ‘ГАЗель NEXT” и полноприводные версии ‘ГАЗель БИЗНЕС”, на базе которых возможны различные модификации. На основе конструкции автомобилей ГАЗ возможно создание около 300 версий спецтехники в зависимости от поставленных эксплуатационных задач, среди которых присутствуют также пожарные машины и автомобили скорой помощи. Продажа и сервисное обслуживание автотехники ГАЗ производится в семи дилерских центрах на территории четырех стран: Сербия, Босния и Герцеговина, Черногория и Македония. Также в начале летнего сезона 2017 года запланировано открытие крупного автоцентра в Боснии и Герцеговине. Благодаря надежности, качеству и демократичной цене автомобили ГАЗ остаются конкурентоспособными на мировом автомобильном рынке и пользуются постоянно растущим спросом у заказчиков различных сфер бизнеса. Группа компаний ‘АВТОСПЕЦНАЗ” реализует спецтехнику ГАЗ с площадки в Москве на выгодных условиях и с возможностью поставки в дальние регионы России. Просмотреть каталог продукции, а также узнать актуальные цены и контактную информацию можно на сайте https://autospecnaz.ru/.https://autospecnaz.ru/news/gaz-na-mezhdunarodnoy-avtovystavke-v-serbii/