Георгий Боос возглавил научно-технический совет России

Российская научно техническая индустрии светотехники активно развивается, и как следствие, конструктивно интегрирована в общемировые стандарты. Таким образом, впервые за несколько десятилетий, в России, для решения глобальных проблем светотехнической направленности, объединились общественные и государственные деятели, представители органов власти, Государственной Думы РФ, Совета Федерации, ученые-светотехники: академики, профессора доктора наук, а также социально-ответственные представители крупного бизнеса и ведущие специалисты отрасли, В Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоялось Общее заседание обновленного научно-технического совета светотехнической отрасли России (НТС «Светотехника»), где ключевые лидеры, обозначили основные проблемы отрасли и определили стратегия работы научно-технического совета на ближайшую перспективу. В работе приняли участие свыше 100 человек. Среди них: депутат Государственной думы РФ, д.м.н., Онищенко Г. Г., член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, к.э.н, Литюшкин В.В., заместитель директора Департамента энергоэффективности и ГИС ТЭК Мельников Д. А., региональные министры энергетики, в том числе министр энергетики Московской области Неганов Л.В., министр Топлива и Энергетики Республики Крым Бородулина С. А.. Также в мероприятии работали ведущие специалисты в области освещения, представители российских вузов со специальностью «Светотехника», среди них МЭИ, научно-исследовательских институтов, светотехнических компаний и ассоциаций. Лидеры, единодушно избрали Президента холдинга Boos Lighting Group Георгия Бооса, председателем научно-технического совета светотехнической отрасли России (НТС «Светотехника»). Потомственный светотехник, основатель и президент холдинга Boos Lighting Group, известный общественный, государственный и политический деятель Георгий Боос,, в своей программной речи подчеркнул: «Для развития отрасли необходимо, чтобы развивались все ее сферы и направления. Такое развитие возможно при объединении усилий всех участников процесса: от подготовки кадров до продажи осветительных установок и их эксплуатации. Внутрь этого процесса упаковывается все: наука, проектирование, конструирование, технологии, стандартизация, исследования, сертификация и т.д. Только объединив усилия, можно добиться результата и того, что отрасль будет адекватна требованиям сегодняшнего дня, сегодняшнего потребителя. Российская светотехника – это часть международного светотехнического сообщества. Как и во всем мире, она находится на этапе модернизации и активного развития. По прогнозам, общая емкость рынка осветительных и облучательных приборов до 2020 года увеличится еще на 43% в количественном выражении. При этом, по экспертным оценкам, доля светодиодных приборов увеличится до 80%». Глава научно-технического совета светотехнической отрасли России (НТС «Светотехника») выделил восемь приоритетных направлений в работе Совета: стандартизация и сертификация в светотехнике, светотехническое образование и методология, облучательные установки фотобиологического действия, метрология, современные методы измерения и измерительное оборудование, световые приборы и технологии, используемые при их создании, программное обеспечение и математическое моделирование, источники излучения и пускорегулирующие аппараты, осветительные установки и физиология зрения, и назначил руководителей секций. Эксперты отмечают, что на сегодня во всем мировом пространстве, активное внимание уделяется проблематике энергоэффективности, Качество осветительных приборов, вопросы энергоэффективности, влияние освещения на здоровье человека и цикл жизни осветительной установки: все это вопросы имеют прочную социальную конъектуру, и уже приобрели стандарты государственной приоритетности. По мнению экспертов, научно-технический совет светотехнической отрасли России (НТС «Светотехника»), жизненно необходим для страны, для осуществления мониторинга, контроля, регуляции, обеспечения деятельности социально значимых проблемных сегментов светотехнического направления в общегосударственном и мировом масштабе.