Главное событие года для стилистов и парикмахеров состоялось в отеле «Ялта-Интурист»!

21 апреля гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» принял участников международной конференции Beauty&Science-2017. Мероприятие собрало более 200 гостей из разных регионов России и Италии. Семинары и мастер-классы проводились в кино-концертном зале «Звездный» отеля «Ялта-Интурист». В ходе конференции была проведена презентация инновационной линии ухода за волосами премиум-класса «Эржен», которую проводил президент компании Bеauty&Science Сержио Фреголи из Милана. Гости также посетили семинар тренера международного класса по парикмахерскому искусству Алексея Просвирина «Философия цвета». Изюминкой мероприятия и самым ожидаемым событием в программе конференции стало шоу по подбору цвета волос и модным стрижкам выдающегося итальянского мастера Тано Ди Ганжи, создателя и владельца сети салонов в Италии. Итальянский гость был впечатлен красивой территорией отеля и отметил следующее: «Мы заселились в 3:30 ночи, и даже в это время все службы работали, к нам было проявлено уважение, внимание и забота. Когда мы увидели огромные масштабы отеля и красивую природу вокруг, то подумали, что в нашем опыте такого никогда не было. Уже ожидаю очередного раза, когда сюда приеду, друзьям и знакомым расскажу!» В ходе главного «стильного» события года участники наблюдали, как приходят неожиданные решения, «рождаются» необычные стрижки и многогранные окрашивания. В завершение праздника стиля и красоты в одном из ресторанов отеля «Ялта-Интурист» прошла зажигательная гала-вечеринка для участников конференции BES. Во время насыщенной программы мероприятия, которое проходило на берегу Черного моря в отеле «Ялта-Интурист», царили интрига и заводная энергетика, что так присуще масштабным событиям бьюти-индустрии.