Госадмтехнадзор борется с «Рекламным мусором»

Административно- технические инспекторы Дмитровского отдела Госадмтехнадзора Московской области провели рейд по центральным улицам города Дмитров для обнаружения несанкционированных информационных конструкций, которые портят архитектурный облик любого муниципального образования. На любую информационную вывеску требуется разрешение от городских инстанций и собственников здания. Инспекторы Дмитровского отдела Госадмтехнадзора провели рейд по центральным улицам города Дмитров в целях выявления информационных конструкций без разрешающих документов. Проверка показала, что несанкционированной рекламы в городе Дмитров стало намного меньше, чем в 2016 году. Наиболее «замусоренными» оказались улицы Советская и Профессиональная. На них сотрудники ведомства выявили 14 нарушений по размещению различных конструкций без согласований. Никаких нарушений не было выявлено на улицах Загорская и Московская. В отношении всех нарушителей были составлены административные материалы с выдачей предписаний на устранение нарушений. Госадмтехнадзор проконтролирует, чтобы все незаконные конструкции были демонтированы, либо на них должны быть получены разрешающие документы.