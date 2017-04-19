Госадмтехнадзор подтверждает: дороги к храмам признаны чистыми

Накануне православного праздника Пасхи сотрудники Главного управления государственного административно-технического надзора подвели итоги рейдов «Дорога к храму» по проверке состояния подходов к церквям и прилегающих к ним территорий. Ночные пасхальные службы в регионе состоятся почти в 1 тыс. православных храмов. За неделю до массовых посещений церквей сотрудники Госадмтехнадзора проверили, как выглядят прилегающие территории храмов, чтобы у ответственных была возможность своевременно устранить все выявленные нарушения к началу праздничной службы, – отметила Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева. Она пояснила, что инспекторами были проверено состояние территорий и подходов к более 700 храмам региона. Проверки показали, что территории вокруг храмов содержатся в надлежащем состоянии, во многом благодаря субботникам, прошедшим по инициативе Губернатора Московской области Андрея Воробьева. Всего в ходе проверок на прилегающих территориях выявлено 11 нарушений чистоты и благоустройства. В большинстве случаев нарушения устранялись при инспекторах, поэтому сотрудники ограничивались лишь предупреждениями