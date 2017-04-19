Госадмтехнадзор провел разъяснительную беседу с дачниками Истры

Сотрудники Госадмтехнадзора Московской области накануне дачного сезона разъяснили председателям садоводческих товариществ Истры основные требования к содержанию СНТ. Всего в округе зарегистрировано 609 дачных и садоводческих объединений. В ходе встречи инспекторы Госадмтехнадзора довели до председателей СНТ основные требования к содержанию прилегающей к СНТ территории, меры пожарной безопасности, вопросы благоустройства. Обсуждался самый наболевший вопрос — складирования и утилизации мусора. Инспекторы предупредили председателей дачных и садовых товариществ об обязательной организации мест для сбора мусора в виде специальной обустроенной площадки и контейнера. Отметили необходимость наличия типового договора на вывоз мусора. — Многие садоводы предпочитают не вывозить, а сжигать мусор, за что предусмотрена административная ответственность. Каждый сам делает свой выбор – жить по закону или платить огромные штрафы с последующим оборудованием контейнерной площадки и заключением договоров на вывоз мусора, — рассказала начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева. Она привела пример, когда за навалы мусора на контейнерной площадке в 2017 году председатель СПК «Садко» оштрафован на 20 тысяч рублей, нарушение устранено. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призывает и жителей региона и приезжающих сезонно москвичей-дачников быть аккуратными и соблюдать правила соблюдения чистоты и порядка.