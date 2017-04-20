Госадмтехнадзор заставил соблюдать закон при прокладке теплотрассы

Сотрудниками Солнечногорского отдела Госадмтехнадзора Московской области в ходе надзорной деятельности выявлены нарушения при проведении работ по прокладке теплотрассы на территории строящегося жилищного комплекса ЖК «Новый Зеленоград» в деревне Рузино Солнечногорского района. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области зафиксировали, что место проведения земляных работы не было огорожено по периметру, также не были выставлены предупреждающие знаки и фонари, что могло привести к случайному получению травмы оказавшегося рядом человека или к аварии автомобиля. — За данные нарушения организация привлечена к административной ответственности в виде штрафа. Предписание об устранении нарушений исполнено в короткие сроки, — прокомментировала начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева. Она напомнила, требование Губернатора Московской области Андрея Воробьева о содержании территорий региона в чистоте и порядке подлежит неукоснительному исполнению.