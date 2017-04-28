И рыба, и мясо

Административно-технические инспекторы Дубненского территориального отдела Госадмтехнадзора заставили устранить подтопление, образовавшееся вследствие незаконной врезки канализации колбасного цеха в канализацию рыбного завода. Прорыв в канализации был зафиксирован в ходе объезда территории. Место прорыва выдавали три факта: во-первых, скопление воды, во-вторых – характерный запах и в-третьих, бетонная плита, которую организатор незаконной врезки положили на крышку люка, пытаясь скрыть следы утечки канализационных вод. — Жидкие отходы со специфическим запахом выливались из канализационного колодца на территорию проезжей части являющейся местом общественного пользования. Площадь подтопления составила около 10 квадратных метров. По факту подтопления территории, Госадмтехнадзором в отношении виновной организации, осуществляющей производство колбасных изделий возбуждено и рассмотрено административное дело с наложением штрафа в размере 30 тысяч рублей, — пояснила Витушева. Вместе с тем, инспекторами совместно с обслуживающими организациями города были приняты меры по оперативной ликвидации подтопления. В настоящий момент слив пищевых отходов приостановлен, подтопление ликвидировано. Материалы дела будут направлены также в правоохранительные органы. Обеспечение комфорта и удобства жителей региона — одно из основных требований Губернатора Московской области Андрея Воробьева к органам местного самоуправления, в свою очередь служба будет делать все, чтобы добиться реализации слов Губернатора на практике.