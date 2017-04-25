Импортозамещение: новая версия комплексной системы трехмерного проектирования и информационного моделирования объектов строительства

Апрель 2017 – компания CSoft Development сообщает о выходе новой версии Model Studio CS – российской системы комплексного трехмерного проектирования объектов промышленного назначения, реализующей импортозамещение в области инженерного программного обеспечения. Новая версия работает совместно с отечественной САПР-платформой nanoCAD, являющейся альтернативой распространенному зарубежному ПО. Система комплексного проектирования Model Studio CS позволяет выполнять сложные проекты строительства, реконструкции и модернизации:• площадных объектов нефте- и газодобычи, транспорта и переработки, • объектов электроэнергетики, фармацевтической и пищевой промышленности, целлюлозно-бумажной промышленности, металлургии, • рудоперерабатывающих и химико-металлургических заводов, • объектов шельфовых месторождений, • портовых сооружений и железнодорожных терминалов, • объектов специального назначения и социальной значимости (стадионы, больницы, школы и другие общественные здания и сооружения). Система позволяет создавать единую комплексную цифровую модель промышленного объекта и выпускать на основе данных модели проектно-сметную документацию с учетом российских технических регламентов и стандартов, а также использовать созданную модель на этапах строительства и эксплуатации промышленных объектов. Комментирует руководитель группы разработки АО «СиСофт Девелопмент» Дмитрий Куликов: «Мы серьезно готовились к этому событию – выпуску принципиально новой версии отечественной системы комплексного трехмерного проектирования Model Studio CS. Самая важная задача, которую удалось решить, – это создание полноценной системы комплексного 3D-проектирования с возможностью хранения информации в единой базе данных и доступом инженеров каждой специальности к данным 3D-проекта (как в целом, так и к смежным частям модели, разработанным проектировщиками других специальностей). Мы разработали эффективную и красивую технологию, реализующую основные мировые направления развития инженерного ПО в строительстве – создание цифровых информационных моделей объектов строительства». Говорит генеральный директор АО «СиСофт Девелопмент» Александр Крылов: «Наша новая версия комплексной системы трехмерного проектирования Model Studio CS теперь совместима с отечественной САПР-платформой nanoCAD и легко замещает зарубежные аналоги.В условиях, когда экономические санкции западных стран призваны нанести ущерб отечественным предприятиям, мы считаем, что российские компании, использующие инженерное ПО, должны не только заявлять об импортозамещении, но и предпринимать реальные шаги по сокращению количества лицензий иностранного инженерного ПО и расширению закупки российского. Мы надеемся, что, приобретая наше программное обеспечение, каждая компания понимает, что таким образом она вкладывает в российскую экономику, инвестирует в новые технологии и получает нужный результат!» Подробнее о новой версии Model Studio CS на сайте http://www.promo.mscad.ru/. Обновленные версии программ линейки Model Studio CS можно приобрести у авторизованных партнеров. Пользователям с действующей подпиской обновление предоставляется бесплатно: для получения обновления воспользуйтесь сервисом сайта http://www.csdev.ru или обратитесь к вашему поставщику. CSoft Development (ранее – Consistent Software Development) – ведущий разработчик программного обеспечения для рынка САПР в области машиностроения, промышленного и гражданского строительства, архитектурного проектирования, землеустройства и ГИС, электронного документооборота, обработки сканированных чертежей, векторизации и гибридного редактирования. Предложенные компанией CSoft Development современные разработки на базе 2D- и 3D-технологий – TechnologiCS, TDMS, Project StudioCS, Model Studio CS, GeoniCS и многие другие – позволяют проектным организациям автоматизировать выполнение множества повседневных задач, значительно повысить конкурентоспособность и культуру производства, открывают перспективы освоения новейших методик проектирования, позволяют решать задачи в области САПР на самом высоком уровне и с учетом российских реалий.