Infortrend представляет облачно-интегрированное унифицированное хранилище данных EonStor GSe Pro 2000 с поддержкой обмена файлами между различными ОС для малого и среднего бизнеса

СИНЬБЭЙ (NEW TAIPEI CITY), 25 апреля 2017 г. /PRNewswire/ — Компания Infortrend Technology, Inc. (код TWSE: 2495) сегодня объявила о выпуске EonStor GSe Pro 2000 — унифицированного хранилища данных, объединяющего в себе технологии SAN, NAS и Сloud, обеспечивая межплатформенный обмен и хранение файлов для малого бизнеса и пользователей рабочих групп. Компактное стоечное хранилище в элегантном металлическом корпусе и сверхтихими показателями работы приносит многочисленные преимущества предприятиям, располагающим ограниченным пространством и бюджетом.

EonStor GSe Pro 2000 поддерживает межплатформенный обмен файлами CIFS/SMB, NFS, AFP, FTP, упрощая и ускоряя процессы обмена и доступа к данным. Оригинальный облачный шлюз, интегрирующий в себе частные и публичные облачные сервисы, включая Google Cloud, Dropbox и Alibaba Aliyun, позволяет пользователям использовать облако для расширения ёмкости хранилища, архивирования и резервого копирования данных.

EonStor GSe Pro 2000 на базе четырёхядерного процессора со строенными портами 10GbE обеспечивает превосходные показатели передачи данных для приложений с высокими требованиями к IOPS/пропускной способности — например, программ виртуализации серверов, редактирования видео, резервного копирования данных и почтовых серверов. Дополнительные функции коммуникации доступны посредством обширного набора хост-плат и двух расширительных слотов с поддержкой подключений 1GbE RJ45, 10GbE RJ45, 10Gb SFP+, 8Gb FC и 16Gb FC к широкому спектру внешних устройств.

Управление хранилищем данных представляет собой абсолютно беспроблемный процесс, осуществляемый с помощью инструмента EonOne, сочетающего в себе простые и понятные функции конфигурации и управления хранилищем, включая размещение данных на хранение, планирование задач резервного копирования данных. Многочисленные сервисы, — включая LDAP, Proxy, Syslog и VPN-серверы и антивирусные программы, — встроены в систему для предоставления дополнительных преимуществ пользователям продукта.

«EonStor GSe Pro 2000 — это множество привлекательных и полезных опций в компактной, современной и «тихой» конструкции с бескомпромиссной производительностью. Это решение специально создано для малых офисов», — отметил Томас Као (Thomas Kao), старший директор по вопросам планирования производства компании Infortrend.

Для получения дополнительной информации о EonStor GSe Pro 2000 нажмите здесь.

О компании Infortrend

Компания Infortrend (код на фондовой бирже TPE: 2495), начиная с 1993 года, разрабатывает и производит решения для хранения данных. Хранилища Infortrend, созданные с особым акцентом на собственные инновационные разработки, контроль производства и строжайшие процедуры тестирования, обеспечивают высокую производительность и гибкость использования новейших стандартов, удобные функции обработки данных, доступ к персональным сервисам послепродажного обслуживания и поистине беспрецедентное соотношение «цена-качества». Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.infortrend.com

Infortrend и EonStor являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Infortrend Technology, Inc. Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев.

Infortrend Technology, Inc. Уилсон Сун (Wilson Sung) Тел.: +886-2-2226-0126 8300 Email: wilson.sung@infortrend.com или sales.ap@infortrend.com Юрий Шогенов (Yuriy.Shogenov) Тел.: +886-2-2226-0126 8309 Email: yuriy.shogenov@infortrend.com или sales.ap@infortrend.com