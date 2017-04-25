Ingstad выступает за сохранность экологии в европейских странах

Член альянса ACEX в Литве организует перевозки специальных контейнеров для прессовки отходов. Перевозкой оборудования для переработки отходов занимается литовский член ACEX. Из Латвии прессы транспортируются в Данию, Францию и Финляндию. «Для перевозок мы используем специальные платформы, которые оборудованы местами для крепления груза и должны иметь нескользящую поверхность — делится опытом менеджер по логистике Ingstad Эгидиюс Превялис. — Загрузки происходят 1-2 раза в неделю». Перевозки осуществляются автомобильным транспортом. Время в пути составляет 2-3 дня в зависимости от страны доставки. По требованиям клиента на каждую поставку возможно сделать отдельную страховку.Поставки на сегодня осуществляются внутри Евросоюза, но при необходимости доставки подобной продукции в Россию, реализация проектов возможна и по этому направлению. Для справки: Вопрос утилизации мусора стоит очень остро. Одна семья в мире ежегодно, в среднем, использует 500 пластиковых бутылок. Каждой из них необходимо 700 лет, чтобы разложиться в естественной среде. Поэтому переработка мусора является одной из важных проблем, которую решают во всем мире. Впервые проблемой переработки мусора занялись в Англии 200 лет назад. На сегодня Лучше всего со своим мусором справляется Швеция, перерабатывая 52% от общего количества отходов. За ней следует Австрия (49,7) и Германия (48%). Россия перерабатывает лишь 25% ветоши от общего количества. Подробности на сайте http://www.acexgroup.net/partners/news/1694/ Пресс служба альянса ACEX pr@acex.net Website: www.acexgroup.net