Инновационные технологии противопожарной безопасности требуют расширения

Компания «ТермоСенсор» рассматривает возможность расширения своего производства на территории Московской области. Планы развития «ТермоСенсор» обсудили на встрече с Корпорацией развития Московской области управляющий партнер компании Борис Король и генеральный директор Корпорации развития Московской области Тимур Андреев. «Технологии «ТермоСенсор» просты, их внедрение не предусматривает значительного увеличения затрат: по сути, это небольшая термонаклейка и газочувствительный датчик. Однако повсеместное применение этих инновационных технологий позволит значительно сократить расходы на периодический тепловизионный осмотр элеткрооборудования, который является обязательной процедурой на электрораспределительных объектах, не говоря уже про расходы на ликвидацию последствий возгорания или пожара, — рассказал генеральный директор Корпорации развития Московской области Тимур Андреев. — У «ТермоСенсор» прекрасные перспективы для развития, и Корпорация со своей стороны окажет компании содействие в расширении производства». «В Московской области большое внимание уделяется инновационному бизнесу, поскольку инновационный сектор с точки зрения экономического роста сейчас наиболее перспективен. По количеству промышленных предприятий, осуществляющих инновационную деятельность, мы превышаем средний показатель по России почти вдвое, и всегда готовы оказать поддержку подобным предприятиям, приходящим на территорию нашего региона или расширяющим свое производство», — прокомментировал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций МО Денис Буцаев. В масштабах Московской области установка датчиков «ТермоСенсор» в электрощитовом оборудовании может привести к колоссальной экономии средств, но главное — это повысит пожарную безопасность объектов. Справочно «ТермоСенсор» — технологичная компания, работающая в области противопожарной безопасности. Уникальная разработка предприятия направлена на раннее предупреждение пожаров, вызванных неполадками в электросетевом оборудовании. Используемые технологии позволяют на ранней стадии возникновения опасности возгорания зафиксировать перегрев в электросетях и передать сигнал на пульт охраны. В результате еще до возникновения возгорания и даже задымления у служб безопасности появляется возможность выявить потенциальный очаг опасности и устранить неисправность. Пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области, Юлианна Милевская, тел. +7 (498) 602-0791, pr.mii.mosreg@gmail.com