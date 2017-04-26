Интеллектуальная собственность под защитой Брянской таможни

26 апреля отмечается Международный день интеллектуальной собственности, учрежденный Генеральной ассамблеей Всемирной организации интеллектуальной собственности в 2000 году. Защита интеллектуальной собственности, выявление контрафактных товаров и пресечение их незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС является одной из важнейших функций таможенных органов. Свой вклад в дело борьбы с контрафактом вносит и Брянская таможня. По итогам работы в 2016 году выявлено более 520 тысяч единиц контрафактной продукции различных наименований известных торговых марок. В 2016 году большая часть контрафактных товаров попала в страну из Украины, что составляет 83 % от всей поступившей контрафактной продукции. Если раньше подделке подвергались в основном предметы роскоши, искусства и культурные ценности, то в настоящее время контрафакт присутствует во всех без исключения секторах хозяйственной деятельности, в том числе и в продовольственном секторе, что является прямой угрозой жизни и здоровью населения. В этой связи, основными направлениями работы Брянской таможни в сфере защиты прав интеллектуальной собственности являются: выявление нарушений (признаков нарушения) прав интеллектуальной собственности в ходе совершения таможенных операций с товарами и проведения таможенного контроля, проверочные мероприятия по линии таможенного контроля после выпуска товаров, организация и реализация взаимодействия с органами внутренних дел с целью выявления контрафактных товаров на внутреннем рынке. Стратегической задачей России в области интеллектуальной собственности является обеспечение экономических преобразований, направленных на создание конкурентоспособной экономики знаний и высоких технологий. Возможность и эффективность функционирования российской экономики в новых условиях будет зависеть, в том числе, и от результатов работы таможенных и иных контролирующих органов, осуществляющих функции по защите прав на объекты интеллектуальной собственности.