Интервью с директором арендного сервиса «Маршал Connect» Кириллом Марьясовым

Какие компании составляют основную массу арендаторов строительной техники сервиса MARSHALCONNECT? Для каких проектов чаще всего привлекается размещаемая в Вашем сервисе техника? В основном, это строительные компании, но мы постоянно стараемся расширить пул клиентов из других сегментов, таких как реклама, складские комплексы, перегрузочные терминалы и многие другие. Какие цели вы ставите, открывая в интернет-пространстве платформу «Маршал Connect»? Цели крайне амбициозные. После проверки программы в СЗФО, планируется ее мультипликация на всю территорию страны. Чем именно ваш сервис может быть интересен пользователям? Несомненно, удобством использования сервисом, большим разнообразием техники в наличии. Кто является пользователем (целевой аудиторией) сервиса MARSHALCONNECT? На первом этапе запуска программы целевой аудиторией являются любые владельцы строительной техники, как небольшие компании и индивидуальные предприниматели так и средние и крупные арендодатели. После завершения формирования базы — мы начнем подключать к системе клиентов. С какими трудностями вы сталкиваетесь при разработке данного сервиса? Трудностей конечно много, как в любом новом деле. Начиная от программинга до простых сложностей в обьяснении, как работать с программой. Еще не решен технический вопрос увязки всех процессов на бухгалтерию. По вашим прогнозам, какие типы и модели строительной и спецтехники будут наиболее востребованы арендаторами в этом году? Традиционно это землеройная и подъемная техника. Планируете ли вы расширять географию работы сервиса? Какие регионы вы считаете наиболее перспективными в плане развития услуги аренды спецтехники? Я уже частично ответил на этот вопрос по поводу расширения на регионы России. Первоочередными для себя мы выбрали Центральный, Приволжский регионы и Краснодарский край включая Крым. Не секрет, что в текущий период в России большинство строительных компаний — Ваших потенциальных арендаторов — испытывают проблемы с финансированием. Как часто ваш сервис сталкивается с проблемой задержки платежей арендаторами и как эта проблема решается? В общем, строительная отрасль провалилась на 16% по прошлому году по официальным данным. Тем не менее, наша компания показала 25% рост, а что касается финансирования, то давно не все хорошо, коэффициент оборачиваемости денежных средств стал крайне низким, а риски по наращиванию проблемной дебиторской задолженности только увеличиваются. В этом контексте проводим более углубленную юридическую проверку контрагентов, ужесточаем условия договоров и более избирательно относимся к предоставлению товарного кредита. Какие дополнительные услуги, сопряженные с «холодной арендой» строительной и специальной техники, сегодня востребованы арендаторами? Многих заказчиков интересует коэффициент полезного использования арендуемого оборудования и оптимизационные решения в этой части, сейчас мы, как раз работаем над таким продуктом. На ваш взгляд, чего не хватает сегодня российскому рынку аренды спецтехники для более динамичного и «цивилизованного» развития? В первую очередь не хватает повышения арендной ставки, при такой какая есть сейчас у компаний нет возможности обновлять парки техники и если так пойдет, то вскоре, будем работать на одном ‘старье’, во вторых конечно нужно ускорять систему платежей в общем по отрасли и в третьих необходимы ресурсы для подготовки и повышению квалификации операторов чей уровень на данный момент очень часто оставляет желать лучшего. Это я перечислил только основные, а проблем очень много.