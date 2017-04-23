Искусственный интеллект «Smart-MES» размножается подобно человеку методом спаривания

Человек размножается для продления рода и для улучшения своей генетической структуры. Известно, что у умных родителей рождается умный ребёнок, а у алкашей и сын будет алкаш. Таким образом, приобретенный интеллект обоими родителями интегрально передаётся своим детям. Естественно, не сами знания, а только способность их усваивать. Поэтому мозг человека является не статической структурой, данной ему Создателем, а развивающейся, включая и самоорганизацию. Но всё это не учитывают искусственные нейронные сети (ИНС), претендующие на роль лидера по созданию ИИ. А раз так, то ждать от ИНС рождение Сильного ИИ просто бесполезно. Это – тупик! Естественно, они годятся для задач распознавания, но для инженерных числовых задач категорически нет. Именно для этого есть ИИ «Smart-MES», который без программирования, обеспечивает решение любых инженерных и экономических задач, и чем их больше, тем лучше проявляется их внутренняя самоорганизация, и тем реальнее появление Сильного ИИ. Зачем же такой странный разговор о размножении зашёл об ИИ, который создаётся человеком, и вполне им же самим может модифицироваться? Здесь речь идёт о Больших Алгоритмах (не путать с Большими Данными) и о Сильном ИИ. Например, если человек заучил только фразу ‘Мама мыла раму” и понятия не имеет о составляющих этой фразы, то говорить, что этот человек обладает интеллектом бессмысленно. Но это же – Человек. Как и глупо пытаться представить ИИ с сотней задач. Поэтому, человек непрерывно обучается 20 лет. Но ведь и в ИИ следует загрузить миллионы задач, тем более что ИИ «Smart-MES» это позволяет за счёт своей легчайшей адаптивности, а вследствие самоорганизации эти миллионы задач преобразуются в одну задачу с невероятной скоростью выполнения. Но ведь эмоции человека, его самосознание, творчество, любовь – это всё алгоритмы, бессознательно им приобретённые, и которые легко можно сформулировать и реализовать на ИИ. Этих связанных алгоритмов в мозгу человека многие миллиарды. Но числовых алгоритмов в мозгу человека практически нет. А для промышленности и для экономики нужны именно числовые алгоритмы. Представьте, что ИИ «Smart-MES» обучают тысячи специалистов, и каждый загружает по тысячи задач, то просто никто не сможет охватить всё многообразие, проанализировать и выделить особо ценные и часто встречаемые алгоритмы, для модификации ядра системы с целью улучшения дальнейшего его обучения. ИИ «Smart-MES» состоит из EXE-Базиса и TXT-Надстройки. Здесь Надстройка представляет все знания, загружаемые в Базис, где после самоорганизации эти знания используются Базисом. Базис мгновенно может очиститься от этих знаний и впитать другие. Здесь ИИ содержит все модули для преобразования исходного текста в исполнительный машинный код. Для размножения ИИ с целью улучшения своей структуры методом жесткого переноса особо ценных алгоритмов из Надстройки в Базис, используется спаривание двух ИИ, один из которых является пассивным, а другой активным. Здесь, как вариант, активный ИИ вообще может не обладать знаниями, тогда вся генетика формируется только из знаний пассивного ИИ. Если же стыкуются ИИ с различными знаниями, то генетика интегрируется, и создаётся улучшенный Базис. При спаривании активный ИИ анализирует Надстройку пассивного ИИ, затем он дополняет модуль жестких знаний пассивного ИИ. В результате получается третий ИИ с улучшенной генетикой. Таких ИИ может быть тысячи и, спариваясь, они могут сами улучшать свой генетический фонд. Никаких препятствий нет. Вот чем отличается ИИ от системы с инженерными задачами? ИИ – это знания плюс мышление, как процесс. Вот вы проанализируйте себя, как вы мыслите, идя по улице. Увидели машину – в мозгу возникает многообразие знаний, связанных с машиной. Увидели красивую женщину – в мозгу произошло переключение на знания, связанными с женским полом, а о машине вы уже и не думаете. И так непрерывно. Таким образом, зрение и слух у человека, являясь источником информации, заставляют мозг работать в режиме прерываний. При творческом мышлении, такое прерывание осуществляет сам мозг, ставя перед собой вопрос опять же с участием внешних источников. ИИ же имея в арсенале многие миллионы задач, постоянно их обрабатывает с новой постоянно поступающей информацией в диалоге с человеком. Здесь особо умные сразу же заявят, что АСУПТ точно также работает, но не является ИИ. На что я просто отвечу, что если вы ребёнка посадите на год в чулан и доверите перебирать камешки, то он, являясь человеком, уже не будет обладать интеллектом. Здесь АСУТП является закрытой системой, а ИИ – открытой. И снова о размножении ИИ «Smart-MES». Здесь абсолютно нет никаких идеологических и технических препятствий. И когда мне говорят, что всё это чушь, то я лаконично отвечаю, что ИИ «Smart-MES» есть и реально существует, и его можно пощупать. Однако без обучения с ним не поладить. И это нормально. Вы попробуйте просто поговорить с китайцем на русском языке. Бесполезно. А попробуйте изучить китайский язык. Ничего не получится. При этом китайская цивилизация впереди планеты всей. Поэтому, прежде чем обучать ИИ, следует с ним быть на одной волне, т.е. сперва самому обучиться его возможностям. Ведь и у нас учителя вначале сами учатся обучать. К вопросу о творчестве ИИ. В данном случае никакая логика не принесёт убеждённость в его реализуемости. И всё же. Если творчество непременно является алгоритмом, да эвристическим, то оно вполне реализуемо. Это, как и у человека, чем большая степень всесторонней обученности, тем большая вероятность присутствия склонности к творчеству. Но, кому точно неподвластно творчество, так это ИНС, т.к. они ограничены рамками распознавания. Я призываю всех гордиться, что в России первым появился ИИ «Smart-MES» для промышленности с лёгкой возможностью перерасти в Сильный ИИ. И несмотря на то, что данный факт нигде не находит отклика, но это совсем не меняет реальности вещей. Да, в ИИ «Smart-MES» трудно поверить, а ещё труднее представить IT-самоорганизацию, на основе которой и создан данный ИИ. Но пройдут годы, и специалисты США непременно повторят что-то подобное, и все разом, включая и Россию, неистово зарукоплещут. Мол, наконец-то появилось чудо! Такая реалия и такое не раз уже было в истории.