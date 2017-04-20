Итоги IV Московского международного салона образования

С 12 апреля по 15 апреля в 75 павильоне ВДНХ состоялся Московский международный салон образования 2017, организованный по распоряжению Правительства РФ Министерством образования и науки Российской Федерации. В этом году более 400 экспонентов представили образовательные технологии и разработки на площади более 25 000 квадратных метров. В деловой программе Салона состоялось более 640 мероприятий, на которых выступили 1256 спикеров. Всего за четыре дня работы 75-й павильон ВДНХ посетили 56 500 человек, многие из них приходили на Салон на протяжении всех дней его работы. ММСО в 2017 году стал масштабной картой образования с индивидуальной навигацией для всех участников: лучший опыт, разработки, продукты и услуги профессионального педагогического и бизнес-сообщества были представлены как в деловой программе, так и в выставочном пространстве. Программа этого года формировалась из нескольких источников, которыми были: мероприятия департаментов Минобрнауки России и министерств-участников Оргкомитета Салона, заявки от представителей профессионального сообщества, предложения участников Экспертного совета. Содержание программы было сгруппировано по интересам 19 профессиональных групп и сообществ – педагогов и психологов, руководителей образовательных организаций и методистов, родителей и представителей бизнеса. Концепция Салона этого года, темой которого стала «Новая экосистема образования», нацелена на поиск и выстраивание интеграции между различными участниками образовательного процесса. В этом году ММСО впервые прошёл под патронатом ЮНЕСКО: с 2017 года Салон официально вносит вклад в выполнение стратегических целей программ ЮНЕСКО в сфере образования «Образование 2030». На площадке Салона состоялся Министерский форум ЮНЕСКО «Образование как основа эффективной политики по формированию устойчивости детей и молодёжи к идеям радикализма, экстремизма и насилия». В форуме приняли участие министры образования и представители органов власти стран — членов ЮНЕСКО, представители дипмиссий в РФ. При подведении итогов Форума Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец отметила стремление России к взаимодействию с системами образования других стран в целях создания лучших условий для доступного и качественного образования. Министр образования и науки РФ Ольга Васильева в своём обращении отметила важность и необходимость работы по формированию устойчивости детей к идеям радикализма, экстремизма и насилия. Заместитель генерального директора ЮНЕСКО по вопросам образования Цянь Тан поблагодарил российскую сторону, выразил надежду на повторное проведение форума в следующем году и отметил большую роль ММСО в развитии образования не только в России, но и в мире. Среди участников и экспертов Салона были такие известные международные эксперты, как: старший директор по работе с системами образования (регионы Европа, Ближний Восток, Африка) корпорации Microsoft Education Реджина Мюррей, президент Ассоциации Didacta Василиос Фтенакис, вице-президент Лиги образования Франции Жан-Марк Руаран. Другое отличие Салона 2017 – большое количество продуктивных контактов, часть из которых завершилась подписанием соглашений.Одним из ключевых событий работы Салона 2017 стало подписание Дорожной карты в рамках соглашения «О повышении финансовой грамотности населения». Документ, подписанный Министром образования и науки Российской Федерации Ольгой Васильевой и Председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной, рассчитан до 2020 года и предусматривает создание системы постоянного обучения финансовой грамотности, начиная от детского сада и заканчивая высшими учебными заведениями. В рамках Салона состоялись двусторонние переговоры Министра образования и науки Российской Федерации Ольги Васильевой с Министром просвещения Сирийской арабской Республики Хазван Аль-Ваззом и Министром высшего образования Сирийской арабской Республики Атеф Наддафом, министрами образования Таджикистана и Буркина-Фасо. Образ будущего в образовании обсуждали в рамках Салона и представители научного сообщества и государственной политики в рамках презентации проекта, представленного Аналитическим центром при Правительстве РФ. Одной из самых обсуждаемых на Салоне была повестка дополнительного образования. Как организации дополнительного образования, бизнес-инкубаторы и акселераторы приобщают школьников к проектной культуре и как довести школьный проект до реализации, рассказали руководители проектов «Лифт в будущее», Университет талантов в Казани, сеть детских технопарков «Кванториум». Участники ММСО обсудили вопросы государственного регулирования, развитие кружковой деятельности, создание сетевой «Школы наставников», формирование карты площадок дополнительного и неформального образования и многие другие вопросы. На площадках Салона состоялось представление приоритетного проекта российского правительства «Доступное дополнительное образование для детей». Также на ММСО Салона прошёл форум «Негосударственное дополнительное образование», эксперты которого рассказывали представителям бизнеса, как тем стать участниками российского образовательного рынка, пройти процесс лицензирования своих программ и организовать взаимодействие со школами. В этом году на Салоне была значительно расширена региональная повестка. Участники из 80 регионов России рассказали о лучших практиках управления качеством и модернизации образования в регионах. Участие в экспозиции Салона приняли 33 региональных вуза: их руководители рассматривают ММСО, в том числе, как платформу для привлечения абитуриентов из Москвы и Подмосковья. Более 100 российских вузов приняли участие в работе кластера «Высшее образование». Руководители и преподаватели вузов обсудили ряд актуальных для представителей высшей школы тем: образовательная среда, стратегия инженерного образования, развитие IT-образования, эффективная организация кампуса, рейтинги вузов и развитие инноваций, бизнес-инкубаторы и эндаументы, опорные вузы и многие другие вопросы. Традиционно программа Салона включала широкую повестку вопросов, связанных с деятельностью современной школы, и впервые – расширенную повестку дошкольного образования. Развивая концепцию темы этого года («Новая экосистема образования»), содержательно повестки кластеров пересекались: эксперты и практики обсуждали навыки XXI века, влияние цифровой среды на содержание и качество обучения, организацию проектной деятельности и оценку её результатов. Новым подходом в программе этого года стал поиск связей между дошкольным и средним, средним и средним профессиональным, высшим образованием. В программе среднего образования также анализировалась существующая взаимосвязь между детским лагерем и школой. Сквозной темой Салона образования традиционно стало инклюзивное образование. Педагоги, психологи и руководители образовательных организаций, специалисты коррекционных институтов и служб обсудили эффективные практики обучения, социализации, реабилитации и трудоустройства детей, подростков и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья. В этом году впервые на площадке кластера «Инклюзия» прошла презентация разработок, которые получили финансовую поддержку Минобрнауки России. В рамках ММСО 2017 состоялось торжественное открытие Ассоциации инклюзивных школ, создание которой инициировали представители московских интегрированных образовательных учреждений. Отдельное внимание в этом году в программе Салона было уделено повышению квалификации педагогов, вошедшей в повестку кластера «Непрерывное образование». Представители педагогического сообщества узнали о ресурсах правовой поддержки своей деятельности, познакомились с новыми программами дистанционного повышения квалификации. В рамках специального проекта ММСО 2017 «Международное образование» представители российского и международного образовательного сообщества могли обменяться опытом, обсудить вопросы международного сотрудничества вузов по организации программ двойных дипломов, академического обмена и совместных научных исследований. Российские университеты-участники проекта «5-100» представили свои программы для иностранных студентов. Весь последний день работы Салона на площадке 75-го павильона ВДНХ проходил Городской фестиваль для родителей и детей «Суббота на Салоне образования». Программа была ориентирована на семейную аудиторию и поделена на тематические блоки – «родителям о родителях», «родителям о детях» и «родителям об образовании». Всего состоялось 40 мероприятий – открытых лекций и дискуссий, посвящённых самым разным темам: посетители узнали, как сохранить самооценку ребёнка в школе и как помочь детям стать более успешными, как развивать эмоциональный интеллект и как найти общий язык с подростком, а также обсудили многие другие вопросы которые волнуют современных и ответственных родителей. За время своего существования ММСО стал крупной профориентационной площадкой. Спецпроект «Профориентация» предоставил школьникам возможность протестировать свои знания и определить сферу интересов, узнать о главных профессиях будущего и перспективных направлениях на рынке труда. Всего в дни Салона участие в мероприятиях профориентационной площадки приняли более 9,5 тыс. учащихся и 397 школьных групп. Выставочное пространство Московского международного салона образования было расширено в этом году и составило 25 тысяч кв.м.: таким образом, Салон в очередной статус подтвердил статус самой масштабной и авторитетной в России площадки презентации передовых технологий, инфраструктурных и интеллектуальных решений для образовательного процесса. Руководители крупных российских компаний участвовали в обсуждениях, посвящённых подготовке кадров для инновационной экономики. За четыре дня работы ММСО 2017 участники смогли обменяться профессиональным опытом, найти партнёров и инвесторов для реализации перспективных проектов в сфере образовательных услуг и познакомиться с лучшими технологиями обучения и воспитания.