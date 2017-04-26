IV Конгресс Российской ассоциации политических консультантов завершился избранием нового Президента IV конгресс РАПК прошел 14-15 апреля 2017 года под общей темой «Выборы 2017/2018: патернализм, популизм, что еще?». Мероприятие стало площадкой для обсуждений будущих выборов 2017 и 2018 годов, новых тенденций в визуальном сопровождении избирательных кампаний. Темы развития политической психологии и юридических аспектов предстоящих выборов вызвали бурную дискуссию среди участников. Спикерами, модераторами и участниками конгресса стали ведущие политические консультанты, политтехнологи, представители парламентских и непарламентских партий, науки и экспертного сообщества. Президент Европейской ассоциации политических консультантов (EAPC) Марко Ракар рассказал о своем опыте работы на выборах президента Хорватии. Президент Американской ассоциации политических консультантов (AAPC) Марк Меллман по видеосвязи выступил с докладом об американских президентских выборах 2016 года. Сепп Хартингер, экс-президент Европейской и Международной (IAPC) ассоциации политических консультантов, рассказал участникам конгресса об угрозах популизма для целостности Европейского Союза. Представители основных политических партий выдвинули свои предложения по проведению выборов 2017 и 2018 годов. Так, Член ЛДПР Алексей Диденко предложил отменить «день тишины», Эмилия Слабунова, лидер партии «Яблоко» предложила сделать выборы честными путем неутверждения, хотя бы единократного, результатов выборов. Лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин заявил о скором создании собственной структуры политтехнологов с рабочим названием «Красный политех». Особый интерес вызвало обсуждение будущих президентских выборов 2018 года. Анализу участников подверглась современная молодежь, были даны оценки протестным настроениям разных социальных групп в различных регионах страны. Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко охарактеризовал личность Алексея Навального как канал коммуникации между борющимися за власть группами влияния, а политический географ Дмитрий Орешкин сравнил ценностный разрыв регионов России с ситуацией в СССР накануне распада. Конгресс прошел при организационной поддержке Агентства стратегических коммуникаций «НИККОЛО М» и Агентства «ИнтерМедиаКом». Спонсорами конгресса выступили: Коммуникационная Группа АГТ, Компания развития общественных связей (КРОС), «ИМА-консалтинг» и Европейская Юридическая Служба. Официальная страница IV конгресса РАПК в интернете — rapc-congress.ru.