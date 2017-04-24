Как выбрать бутылочный домкрат?

Компания WiederKraft запустила в производство новую линейку гидравлических бутылочных домкратов серии WDK, грузоподъемностью от 2 до 50 тонн. В отличие от большинства аналогов, представленных на российском рынке, бутылочные домкраты WDK более компактны, стоят существенно дешевле и при этом обладают более широким спектром возможностей. Так с помощью одной и той же модели домкрата WDK можно поднять, как автомобиль с низкой посадкой, так и внедорожник. Домкрат – незаменимый инструмент при ремонте и сервисном обслуживании автомобильного транспорта. Нужно ли поменять колесо или выполнить более сложные ремонтные операции – поднять и надежно зафиксировать автомобиль можно только с помощью домкрата. При этом неважно, где произошла неполадка: хоть в чистом поле. Домкрат выручит в любой ситуации! И не случайно предусмотрительные автовладельцы постоянно возят в багажнике этот компактный и надежный инструмент. Существуют различные виды домкратов, но наибольшей популярностью и в среде профессионалов авторемонта, и среди автомобилистов пользуются домкраты бутылочного типа. Бутылочные домкраты обладают целым рядом несомненных преимуществ, в числе которых:- низкая цена, — компактность, — мобильность, — универсальность (бутылочные домкраты можно использовать при ремонте как легкового транспорта, так и грузовиков и спецтехники), — достаточно широкая площадь опоры (благодаря этому домкрат устойчив на любой поверхности), — большая грузоподъемность. Всеми перечисленными достоинствами в полной мере обладают бутылочные домкраты WDK компании WiederKraft.Бутылочные домкраты грузоподъемностью от 2 до 6 тонн можно рекомендовать автовладельцам. В первую очередь для загородных и дальних поездок в другие регионы. А домкраты большей грузоподъемности найдут применение на станциях техобслуживания, шиномонтажных мастерских и других предприятиях, чья деятельность так или иначе связана с ремонтом и обслуживанием грузового, коммерческого транспорта, спецтехники. Подробнее о том, как подобрать и как работать с бутылочными домкратами WDK компании WiederKraft – в нашем новом видео.