Какими красками нарисовать? Как воплотить мечты в реальность? Есть ли в жизни место сказке? И каким должен быть образ настоящей леди? — Дизайнеры дают не только рекомендации на будущие осень-зиму, но и отвечают на философские вопросы

26 марта в Гостином дворе завершился шестой день 37-й «Недели моды в Москве. Сделано в России», которая проводится Ассоциацией Высокой моды и Прет-а-порте при поддержке МИНПРОМТОРГА России. Открыл заключительный день Недели Моды в Москве показ коллекции бренда the Kravets. Модели, представленные дизайнером, отличает отсутствие излишней формальности. Бомберы, тренчи, рубашки и брюки гармонично вписываются в реалии современной жизни и без лишних церемоний готовы составить базу повседневного образа. Приглушенные цвета: хаки, темно-синий, бежевый, подчеркивают сдержанность вещей новой коллекции. В декоре присутствуют только самые логичные и функциональные детали — объемные карманы, эластичные манжеты для комфортной посадки, удобные застежки. Для пошива использовались тщательно подобранные водоотталкивающие ткани, защищающие от дождя и ветра. Отличительной чертой и визитной карточкой одежды the Kravets, остается пуговица, выполненная из авиационного Титана, по которой можно легко визуально идентифицировать марку. Коллекция Дома моды VEMINA «Пятьдесят оттенков яркого» – это бодрящий дух молодости, насыщенная и богатая цветовая палитра, великолепное качество, и пленительная женственность образов. Модели марки VEMINA вызывают неизменный восторг, наглядно демонстрируя, что женщина сегодня может быть такой, какой пожелает. Ей доступен стиль и богемной красавицы, и сдержанной недотроги, и бизнес-леди, и современной принцессы. Главная роль в осенне-зимнем сезоне отведена дубленкам из овчины double-face. В них изящно соединена практичность и актуальные тренды. Доминантами также стали кашемировые пальто, накидки с воротником из меха лисы и песца, модели из натуральной кожи-наппа, мягкой и пластичной, куртки из стеганного крупновязанного полотна. Основу цветовой гаммы составляют глубокие цвета: кофе с молоком, горький шоколад, винный бордо, дополненные нежными серо-голубым и розовым, яркими алым и оранжевым, мерцающим золотистым оттенками. Образ осени-зимы бренда Rina.R by Ekaterina Romanova посвящён жительнице огромного мегаполиса — интеллектуальной особе, ценящей комфорт и всегда сохраняющей свою женственность. В своей коллекции Екатерина Романова обращается к теме путешествий на Туманный Альбион, вдохновляясь культурой и стилем Великобритании. Приглушённую цветовую гамму, с доминирующими оттенками чёрного, серого, тёмно-синего и шоколадного, дополняют яркие цветовые акценты красного. В качестве основного материала дизайнер выбрала шерсть, скомбинировав ее с хлопком, кожей, бархатом, шёлком и трикотажем. В силуэтах и крое отражены принципы традиционной для Англии архитектуры, базирующейся на прямых линиях и геометрии. Основу модельного ряда коллекции составляют укороченные жакеты из твида и кожи, удлинённые прямые жилеты и пальто, шерстяные кюлоты, юбки-трапеции и брюки с высокой талией, трикотажные свитера. Не забывая об идее комфорта и академичности, дизайнер дополняет эти образы удобной обувью – ботинками-оксфордами, ботильонами на шнуровке и устойчивых толстых каблуках. Если на первый взгляд может показаться, что коллекция Daniil Landar слишком разноплановая и акцентирует внимание на каждой вещи, то приглядевшись внимательно, становится очевидным, что все это — сюжеты одной истории. Отправной точкой стали события, которые так или иначе повлияли на жизнь и творчество дизайнера. Созданные на подиуме образы ретранслируют главную идею и философию коллекции: «Подумав решайся, а решившись — не думай». В коллекции использованы натуральные и смесовые материалы, в основном — хлопок, с добавлением эластана для более комфортной носки в повседневной жизни. Дизайнер бренда Shtenfeld поделилась в своей коллекции детскими мечтами и историей прихода в профессию. Все начиналось с нарисованных домиков для кукол, кукольной одежды и первой самостоятельно сделанной вещи. Коллекция, которую представила марка, сшита полностью вручную. Образы дизайнер черпает из повседневной жизни и собственного воображения, создавая стильную одежду для обычных людей. Марка Annette Hoffmann посвятила свою коллекцию не просто девушке, а ее ощущениям и эмоциям, предвкушению большого и всеобъемлющего чувства, которое вот-вот войдет в ее жизнь. Дизайнер использует нежные и чистые цвета, максимально близкие к натуральным оттенкам природы, а также сочетает архитектурный крой с легкими и струящимися силуэтами, подчеркивающими невинный девичий образ. Коллекция получилась легкомысленно-цветочной и невесомо-сказочной. Осенне-зимняя палитра лилово-сливовых и оливково-серых сочетаний мохера дополнена кремовым кружевом и расшитой органзой. Образы скомбинированы из летящих полупрозрачных фактур, созвездия оборок, многослойности и тончайшей вышивки. Заключительным показом, который завершил 37-й сезон Недели Моды в Москве стало шоу Victoria Andreyanova. Люди искусства не должны прекращать попыток спасти мир от войн и разрушения, считает дизайнер, и наглядно демонстрирует, что лучше обниматься, создавая атмосферу тепла, любви и всеобщего единения. Какими красками нарисовать мир во всём мире, чтобы это послание отозвалось в сердце. Victoria Andreyanova выбирает для этой цели нэви, милитари, антрацит, беж, песок, серая роза, жемчуг – цвета, которые ретранслируют закодированное послание дизайнера. Коллекция строится на сочетании разных по фактуре тканей. Кашемир с шерстью, шелк и хлопок, креп и габардин, шотландский мохер и шифон соединяются, создавая удивительную гармонию. В модельном ряду представлены двусторонние пальто, платья-рубашки, прозрачные платья на боди. Новый принцип построения гардероба будущей осени-зимы – это возможность носить пальто на пальто. Дизайнер активно использует аксессуары и декоративные элементы. Косынки из мохера и плащевки, стёганные нарукавники, значки и броши, отделки в виде стежки, нашивки в стиле форменной одежды, шевроны, погоны – дополняют образы коллекции.