Каждая пятая свалка из отмеченных на интерактивной карте ОНФ по Кировской области – горит

Активисты проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» подвели промежуточные итоги реализации проекта. Несмотря на то, что Кировская область все еще покрыта снегом, на интерактивной карте свалок (http://kartasvalok.ru/) уже отмечены 36 сигналов. Причем каждый пятый из них свидетельствует о том, что свалка горит. В большинстве случаев такие свалки горят только летом, но есть и те, которые доставляют беспокойство местным жителям круглый год. Самый известный случай – полигон ТБО в поселке Перекоп Кирово-Чепецкого района. Из-за сильного горения, с которым власти безуспешно пытаются справиться уже не первый год, деятельность полигона на днях была приостановлена по решению суда, а в самом Кирово-Чепецке был объявлен режим повышенной готовности. Кроме этого примера есть еще множество подобных. Так, в Афанасьевском районе горит свалка ТБО, на которую массово свозятся отходы деревообработки. В Немском районе из-за не оборудованного должным образом полигона ТБО мусор не только горит, но и разлетается по окружающим полям. В Оричевском районе свалка горит всего в 400 метров от деревни Савичи. Несмотря на это, по словам местных жителей, мусор продолжают свозить со всего района. Имеющийся на территории свалки ручей впадает в реку Вятка, которая служит источником питьевой воды. Аналогичная ситуация сложилась в Фаленском и Кильмезском районах, в Кирсе и в Рудничном. «К сожалению, мы понимаем, что быстрых решений в таких случаях нет. Необходимо решать проблему на системном уровне и улучшать систему обращения с отходами. Пока в Кировской области не появятся оборудованные полигоны, мусороперегрузочные станции и мусороперерабатывающий завод, свалки будут разрастаться и гореть. Многие муниципалитеты ждут начала работы региональных операторов, однако надо понимать, что так или иначе затраты по устранению и рекультивации свалок лягут на местные бюджеты», — говорит эксперт проекта ОНФ «Генеральная уборка» и экологического фонда «Земля жизни» Ирина Козловских. По всем сигналам, отмеченным на интерактивной карте, активисты Народного фронта направили обращения в контролирующие органы. Ситуация будет отслеживаться вплоть до ликвидации экологических нарушений.