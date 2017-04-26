Кировские активисты ОНФ призывают к скорейшей легализации сбора валежника

В адрес регионального отделения Общероссийского народного фронта поступают десятки обращений от жителей Кировской области с просьбой добиться законодательного разрешения на сбор в лесу так называемого валежника – сухих веток и деревьев. Казалось бы, благое дело – очистка леса – сейчас может привести к административному наказанию. По словам сопредседателя регионального штаба ОНФ и заместителя председателя регионального Заксобрания Романа Титова, вопрос о сборе валежника – один из самых часто задаваемых в ходе встреч с гражданами в районах области. Проблема неоднократно поднималась в ходе заседаний региональной рабочей группы по экологии и защите леса, эксперты которой отмечали необходимость внесения соответствующих поправок в Лесной кодекс. Ее решение способствовало бы и снижению рисков возникновения лесных пожаров, и экономии средств населения, которому реже придется закупать дрова. В начале марта такой законопроект был внесен в Госдуму, в том числе благодаря представителям Общероссийского народного фронта, однако для его скорейшего прохождения во всех чтениях нужны положительные отзывы региональных законодательных органов. Соответствующий проект постановления был подготовлен региональными депутатами, являющимися представителями ОНФ, представлен и поддержан единогласно на профильном комитете Законодательного собрания Кировской области, а в четверг, 27 апреля, будет представлен на пленарном заседании всему депутатскому корпусу. «Законопроект, внесенный нашими коллегами по работе в ОНФ в Госдуму, вводит в Лесной кодекс само определение понятия «валежник» и законодательно разрешает его сбор. Ведь очевидно, что уполномоченные органы власти не справляются с очисткой лесов от валежника, который повышает риск возникновения пожаров, поэтому предложение заниматься его сбором населению выглядит логичным и своевременным», — говорит сопредседатель регионального штаба ОНФ, зампред Заксобрания Роман Титов. Напомним, вопрос легализации сбора валежника поднимался в ходе конференции ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, прошедшей 25 февраля 2016 г. в Иркутске. Соответствующее общественное предложение было направлено в Федеральное агентство лесного хозяйства. Однако чиновники Рослесхоза не поддержали общественников, предложив квалифицировать несанкционированный сбор валежника как хищение. Планируется, что федеральный законопроект будет рассмотрен на весенней сессии Госдумы. В случае принятия, собирать сухие ветки и деревья без угрозы наказания можно будет уже с 1 января 2018 года.