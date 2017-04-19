Клиенты банка «Открытие» научились готовить крамбл и стракотто

Банк «Открытие» в Новосибирске провел серию кулинарных мастер-классов для клиентов, обслуживающихся в рамках зарплатных проектов. За три дня в кулинарных мастер-классах «Открытия» приняли участие более 80 человек. Учениками школы «Кулинарный клуб», открывшими в себе новые таланты и получившие заряд положительных эмоций, стали руководители, главные бухгалтеры и сотрудники организаций — действующих и потенциальных партнеров банка «Открытие». Под чутким руководством шеф-повара «Кулинарного клуба» и его команды участники мастер-классов не только смогли приготовить изысканные блюда итальянской и британской кухни, а затем и продегустировать их, но и отвлечься от повседневной суеты и рабочих будней, пообщаться друг с другом и представителями банка в неформальной обстановке. В приветственной речи управляющий Муниципальным филиалом банка «Открытие» Андрей Смирнов отметил: «Наш банк уверен на 100 процентов — в жизни всегда есть место «Открытию». Убедиться в этом вам поможет наш необычный мастер-класс, в рамках которого вы узнаете новые кулинарные рецепты приготовления изысканных блюд и, поучаствовав в их приготовлении, откроете в себе новые навыки, ближе познакомитесь со своими коллегами. Готовить крамбл или стракотто вместе так же увлекательно, как сотрудничать в рамках современного зарплатного проекта от банка «Открытие»! Процесс приготовления блюд не был скучным и рутинным, наоборот: клиенты «Открытия» делились собственными кулинарными секретами, пели песни, смеялись над шутками поваров, а если и плакали, то только в процессе нарезки лука. Дегустация приготовленных блюд прошла так же дружно, как и их приготовление. О впечатлениях гостей красноречивее всего сказали аплодисменты в конце вечера и общее «Спасибо!». В завершение мастер-класса каждый участник получил сертификат о его прохождении и в подарок от банка — фартук с фирменной символикой. «Все — от идеи до воплощения — необычно! Понравились энергичные и позитивные повара, выбор блюд, возможность приготовить их своими руками и тут же их попробовать. Подобные мероприятия — прекрасная возможность вырваться из обыденной жизни и найти себя в новом амплуа. Спасибо банку «Открытие» за приятный день и необычный опыт!», — говорит Ольга Кротова, педагог-психолог отдела профориентации центра «Родник». «Интересный формат, хорошая атмосфера, очень приятный вечер, возможность пообщаться в неформальной обстановке с коллегами, замечательные сотрудники банка, присутствующие на мероприятии. Вечер прошел просто отлично, за что большая благодарность банку «Открытие», — рассказала Оксана Мухаярова, заместитель начальника управления, начальник отдела бухгалтерского учета Департамента образования мэрии города Новосибирска.