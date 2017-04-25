Компания Andersen Tax & Legal пришла в Нидерланды

Сан-Франциско – 24 апреля BUSINESS WIRE – Компания Andersen Tax & Legal начинает свою деятельность в Нидерландах, в то время как компания Taxperience меняет название на Andersen в Амстердаме, Роттердаме и Хертогенбосе. Эти отделения будут работать под брендом Andersen Tax & Legal в Нидерландах, присоединившись к ряду других компаний Andersen Global по всему миру, которые также приняли название Andersen.’Мы рады тому, что сможем продолжать совмещать наши знания и опыт с командой Andersen, вместе мы сможем найти лучшие решения для наших клиентов. Имя Andersen укрепит нашу способность предоставлять лучшее в своем классе обслуживание в рамках международных обязательств по всему миру, — заявил Рубен ван Аарле (Ruben van Aarle), партнер Andersen Tax & Legal. – Это позволяет нам еще сильнее расширить наши границы и продолжить сотрудничество с лучшими профессионалами по всему миру’. Голландская команда продолжит под именем Andersen Tax & Legal предоставлять решения в области налогообложения, юриспруденции и финансов для компаний и частных клиентов в Нидерландах и за пределами королевства. Помимо этого в их сферу деятельности входит контроль за соблюдением установленных требований, НДС, международное структурирование, а также трансграничные слияния и поглощения. ‘Сплоченность нашей команды всегда была и будет одной из общих ценностей, благодаря которым достигается высокое качество работы, – добавил исполнительный директор Andersen Tax Марк Форзатц (Mark Vorsatz). – Присвоение имени Andersen подчеркивает это стремление, и мы готовы продолжать развивать наше дело под общим именем’. Отделения Andersen Tax & Legal расположены в Амстердаме, Роттердаме и Хертогенбосе, а также в 62 других точках по всему миру, где работают партнеры и входящие в состав Andersen Global компании. Международная сеть Andersen Global объединяет компании, в которых трудятся более 2000 профессионалов. С оригиналом данного пресс-релиза можно ознакомиться по адресу: http://www.businesswire.com/news/home/20170424005154/en/ Контакты: Andersen Tax Megan Tsuei, 415-764-2700