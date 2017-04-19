Компания «Кворум». Перевод «СМЭВ-Интегратор» на PostgreSQL

Компания «Кворум» завершила первый этап работ по переводу решения «СМЭВ-Интегратор», которое обеспечивает информационный обмен между банком и сервисами государственной системы межведомственного взаимодействия (СМЭВ), на платформу с открытым исходным кодом. В качестве новой платформы выбрана PostgreSQL — свободно-распространяемая объектно-реляционная система управления базами данных (СУБД) с открытым кодом. Решение компании «Кворум» обретает дополнительную привлекательность для банков, ИТ-стратегия которых включает курс на оптимизацию издержек при обеспечении полной функциональности и требуемой производительности критичных бизнес-приложений. Кроме того, за счет перевода решения на PostgreSQL в банке возможно снижение трудоемкости сопровождения СУБД силами высокооплачиваемых штатных специалистов. В рамках проекта внедрения решения «СМЭВ-Интегратор» на PostgreSQL все работы по настройке системы будут выполнены в автоматическом режиме. Банку необходимо выполнить только первичную установку СУБД. Для пользователей «СМЭВ-Интегратор» на других СУБД предусмотрена миграция данных: банку предоставляются скрипты автоматизации и конвертер данных, что является необходимым и достаточным для перехода к работе на новой платформе. На российском рынке доступны коммерческие версии СУБД PostgreSQL, содержащие доработки по информационной безопасности, оптимизации производительности,. Ряд из них включен в реестр российского ПО. Решение «СМЭВ-Интегратор» компании «Кворум» в полной мере поддерживает работу с такими СУБД. «Теперь, при использовании решения «СМЭВ-Интегратор» банки имеют возможность отказаться от дорогостоящих лицензий на проприетарные СУБД. Важна также приобретаемая независимость от лицензионной политики вендора, и колебаний курсов валют», — комментирует Коммерческий директор компании «Кворум» Игорь Виноградов. О компании. ЗАО «АО Кворум» (www.quorum.ru) — надежный поставщик решений для высокотехнологичной поддержки бизнеса с более чем 25-летним опытом разработки, внедрения и сопровождения высокопроизводительных отказоустойчивых систем автоматизации ключевых бизнес-процессов кредитно-финансовых организаций, госорганов, предприятий телекоммуникационной и нефтяной отраслей. Гибкая компонентная структура, широкая функциональность и полное соответствие Федеральным законам, указаниям ЦБ РФ и других регулирующих органов – все это характеризует решения «Кворум». С 2006 года ЗАО «АО Кворум» входит в Группу компаний «КомпьюЛинк».