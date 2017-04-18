Компания «Технологии Будущего» приняла участие в одной из самых крупных выставок транспортно-логистических услуг в России TransRussia/TransLogistica

С 18 по 20 апреля специалисты компании выступят с докладами в презентационной зоне «IT-решения на транспорте» и поделятся опытом разработки и использования интеллектуальной системы NEURONIQ СКЛАД на примере успешно реализованных проектов. Так, сегодня, 18 апреля эксперт компании выступил с презентацией об использовании системы управления двором NEURONIQ в Логопарке Софьино X5 Retail Group. Это один из крупнейших проектов по созданию комплексного решения автоматизации управления транспортными потоками в процессе приемки и отгрузки товара. Основной целью проекта было сократить время пребывания транспорта в распределительном центре для осуществления наиболее быстрого взаимодействия диспетчеров и водителей автотранспорта в процессе погрузки, разгрузки и оформления документов на товары. Помимо серии докладов, на протяжении всех трех дней работы выставки, будет функционировать стенд, презентующий продукцию NEURONIQ. Специалисты компании проконсультируют всех желающих о системах NEURONIQ склад, NEURONIQ очередь, а также системы NEURONIQ для анкетирования и оценки качества обслуживания. Ссылка на источник: http://neuroniq.ru/news/796/