Конкурс на получение грантов Правительства МО в сферах науки, технологий, техники и инноваций в 2017 году

Министерство инвестиций и инноваций Московской области информирует о начале приема заявок на конкурсный отбор претендентов на получение грантов Правительства Московской области в сферах науки, технологий, техники и инноваций. Конкурсный отбор претендентов на получение Грантов проводится в целях определения победителей на исполнение научных, научно-технических и инновационных проектов на основе Перечня тем научных исследований и разработок, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 04.04.2017 № 246/11. На конкурсный отбор принимаются документы от юридических лиц, зарегистрированных в установленном порядке и осуществляющих деятельность на территории Московской области, а также от государственных организаций Московской области (за исключением казенных учреждений). Перечень тем научных исследований и разработок на 2017 год, форму заявки на участие в конкурсном отборе, перечень прилагаемых к заявке документов и материалов, а также требования, предъявляемые к претендентам на получение грантов, требования к оформлению документов, представляемых для участия в конкурсном отборе можно найти на сайте Министерства инвестиций и инноваций Московской области по ссылке http://mii.mosreg.ru/dokumenty/granty-pravitelstva-moskovskoy-oblasti-v-sferakh-nauki-tekhnologiy-tekhniki-i-innovatsiy- Прием документов на конкурсный отбор осуществляется по адресу: Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, дом 1, Дом Правительства Московской области, кабинеты 207-4. Срок приема документов с 900 06.04.2017 до 1600 05.05.2017 понедельник – четверг: с 900 до 1200 и с 1300 до 1700 пятница: с 900 до 1200 и с 1300 до 1600 Консультации по вопросам участия в конкурсном отборе предоставляются посредством электронной почты или по телефону: Никитина Ирина Викторовна, адрес электронной почты nikitinaiv@mosreg.ru, телефон: 8(498) 602-0604 доб. 40823) Заказ пропуска на проход в здание Дома Правительства Московской области – до 1700 предварительно за сутки по телефонам: 8 (498) 602-0604 доб. 40823, 8 (498) 602-0604 доб. 54202 Для прохода в здание Дома Правительства Московской области иметь при себе паспорт. Пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области, Юлианна Милевская, тел. +7 (498) 602-0791, pr.mii.mosreg@gmail.com