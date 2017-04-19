Консультационный центр НИЕВ

В апреле 2017 г. начал работу Консультационный центр Национального Института имени Екатерины Великой (НИЕВ), где специалисты вуза предоставляют посетителям центра полную и актуальную информацию об отечественном высшем образовании. В апреле 2017 г. начал работу Консультационный центр Национального Института имени Екатерины Великой (НИЕВ), где специалисты вуза предоставляют посетителям центра полную и актуальную информацию об отечественном высшем образовании. В частности, все желающие могут получить консультацию по основам правового регулирования в сфере образования. Представители НИЕВ также оказывают адресную помощь абитуриентам в выборе будущего направления подготовки, построении индивидуального образовательного маршрута, а также проводят профессионально-ориентированное тестирование. Напомним также, что учащиеся НИЕВ успешно проводят бесплатные юридические консультации.