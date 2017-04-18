Крайинвестбанк представил новые вклады для пенсионеров Крайинвестбанк ввёл в действие новые вклады для пенсионеров: вклад «Пенсионный Доходный» и «ikib — Пенсионный Доходный». Срок размещения вкладов 95, 185 и 370 дней с первоначальным взносом от 10 000 рублей. Ставка по вкладу «Пенсионный Доходный» – до 7,6% годовых, он открывается держателям банковской карты «Золотое время» или вклада «Золотое время». Вклад «ikib — пенсионный доходный» открывается в Интернет-банке ikib.ru со ставкой до 8,1% годовых, доступен держателям банковской карты «Золотое время». «Вклады «Пенсионный Доходный» и «ikib — Пенсионный Доходный» отлично подходят для пенсионеров. Повышенная процентная ставка и оптимальные условия открытия вкладов позволяют нашим клиентам хранить сбережения с выгодой», — отметила руководитель департамента развития розничных продуктов Марина Аненко. Более подробную информацию можно получить в офисах Крайинвестбанка, по телефону 8800-200-80-65 и на официальном сайте банка. Для справки: ПАО «Крайинвестбанк» основан в 2001 году. Сегодня это универсальный российский банк, который работает на юге России, предоставляя весь комплекс финансовых услуг бизнесу и населению. Сеть состоит из 74 отделений и более 700 устройств самообслуживания. ПАО «Крайинвестбанк» входит в тройку лидеров среди кредитных организаций, работающих в Краснодарском крае. Лицензия на осуществление банковских операций №3360 от 01.02.2016 Пресс служба: Тел.: +7(861)210-17-65