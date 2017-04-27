Красногорский завод «Швабе» отметил 75-летие

На предприятии Холдинга «Швабе» в рамках празднования юбилея состоялся праздничный концерт и церемония награждения лучших сотрудников завода. Торжественное мероприятие в честь 75-летнего юбилея предприятия Холдинга «Швабе» – Красногорского завода им. С.А. Зверева (КМЗ) состоялось 20 апреля в здании ДК «Салют». В праздновании приняли участие представители Правительства Московской области, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России, Холдинга «Швабе», Администрации городского округа Красногорск, Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности, Московского областного союза промышленников и предпринимателей, сотрудники предприятия, заслуженные ветераны и почетные гости. «Сегодня мы отмечаем 75-летие со дня восстановления нашего завода в суровом 1942 году. За это время наше предприятие разработало и внедрило в серийное производство сотни уникальных приборов военного и гражданского назначения, медицинской техники и научной аппаратуры. В настоящее время КМЗ – это многопрофильное, высокотехнологичное, инновационное предприятие, уверенно занимающее лидирующие позиции среди организаций Холдинга ‘Швабе’», – отметил генеральный директор Красногорского завода им. С.А. Зверева Вадим Калюгин. Руководитель КМЗ презентовал гостям мероприятия книгу, подготовленную к юбилею завода. В произведении под названием «От истоков до дня сегодняшнего. Продолжая историю: годы 2008 – 2017» отражены знаковые события в жизни предприятия за последние 10 лет. В рамках торжественного мероприятия состоялась церемония награждения лучших сотрудников предприятия. Заводчане были удостоены наград Министерства промышленности и торговли РФ, Правительства Московской области, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России, Госкорпорации Ростех, Холдинга «Швабе», Администрации городского округа Красногорск, Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности, Московского областного союза промышленников и предпринимателей, Красногорского завода им. С.А. Зверева. Кроме того, на сцене ДК «Салют» студентам МГТУ им. Н.Э. Баумана и Красногорского колледжа вручили премии имени выдающегося ученого Виктора Васильевича Некрасова, возглавлявшего на протяжении 20 лет научно-технический центр КМЗ. По завершению официальной части мероприятия состоялся праздничный концерт. Красногорский завод им. С.А. Зверева одно из ведущих предприятий России в области оптического и оптико-электронного приборостроения. Основными направлениями деятельности организации являются разработка и создание: оптико-электронных средств контроля космического пространства, систем мониторинга земной поверхности с космических носителей, оптико-электронных средств для бронетанковой техники, оптико-электронных средств для стрелкового оружия, учебно-тренировочных средств, оптико-электронных средств для авиации, фототехники (фотоаппаратостроение, фотографические и киносъемочные объективы), медицинской техники по направлениям: гинекология, офтальмология, эндопротезирование, общепромышленных приборов, гражданской продукции различного назначения. КМЗ стал первой организацией Холдинга «Швабе», преодолевшей рубеж по выручке в 10 млрд рублей. Помимо этого завод продемонстрировал в 2016 году существенный рост по чистой прибыли – она увеличилась почти в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.