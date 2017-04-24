Кредит на развитие бизнеса. Получите до 5 000 000 за 24 часа в Актив Финанс Групп

Если оборотные деньги нужны еще вчера, а собственных средств недостаточно, самым быстрым и удобным способом получить займ, может оказаться получение кредита для бизнеса под залог недвижимости или автомобиля. Какими преимуществами обладает кредит на развитие бизнеса под залог в Актив Финанс Групп? Выдача за 24 часа До 70% от рыночной стоимости залога До 5 000 000 руб. Без предоставления финансовой отчетности Досрочное погашение с перерасчетом Любая кредитная история Что можно предоставить в залог? Жилую недвижимость Коммерческую недвижимость Договор долевого участия Автотранспорт Какие документы необходимы? Документы на залог Документы на юр.лицо / ИП Все больше предпринимателей понимают всю важность в скорости кредитования, т.к. оборотных средства бывает недостаточно. Актив Финанс Групп Звоните и узнайте больше: 8 800 333 69 24, 8 342 236-7000 Сайт: http://afg-fin.ru/