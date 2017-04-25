«Крошка Ру» расширяет сотрудничество с Ginza Project

Компания «Крошка Ру» уже около года сотрудничает с сетью ресторанов Ginza Project. Теперь к информационному партнерству и интеграции бренда «Крошка Ру» в проекты Ginza for Kids добавились собственные мероприятия наших детских развивающих центров. На днях состоялся первый познавательный квест с говорящей ручкой-репетитором «Крошка Ру» в ресторане сети Ginza Project. Что может быть увлекательнее приключения, в котором юные первооткрыватели могут не только найти сокровища, но и узнать много интересного? В субботу, 22 апреля, представители компании «Крошка Ру» провели для маленьких гостей ресторана «Баклажан» мастер-класс. Мероприятие было организовано в формате интерактивного квеста «В поисках сокровищ», где, выполняя задания хранителя, малыши в игровой форме научились основам счета, познакомились с алфавитом, смогли выучить слова и фразы на английском языке и создали говорящую открытку! А найти клад, надежно спрятанный хранителем, ребятам помогала говорящая ручка-репетитор «Крошка Ру». Веселая познавательная игра привела маленьких непосед к настоящим сокровищам, так что никто не остался с пустыми руками. Судя по восторженным отзывам организаторов, участников квеста и их родителей, это далеко не последнее мероприятие такого формата. Мастер-классы такого формата смогут проводить и наши франчайзи в Санкт-Петербурге. Ранее была возможность представлять только свои обучающие программы стандартного формата. Однако с марта 2017 года у наших франчайзи есть появился новый инструмент – говорящая ручка-репетитор «Крошка Ру». Занятия в интерактивной форме уже проводятся нашими партнерами – владельцами Центров и Студий на Выборгском шоссе и Мичуринской.