Крупнейшая в Восточной Африке электростанция на солнечной энергии

Проект по строительству самой крупной в восточной части Африканского континента электростанции в настоящее время находится в процессе реализации. Предприятие располагается в Уганде (город Сороти). В этом проекте используется рекордное количество частных капиталовложений. В процесс реализации вовлечены партнёры, в качестве которых выступают немецкие и голландские компании. Электростанцией владеет фирма из Уганды Access Uganda Solar Ltd (Аксес Уганда Солар Лтд). По предварительным расчётам Sterling Financials, станция будет введена в строй в середине лета 2017 года. Она обеспечит электроэнергией 40 тысяч объектов, среди которых предприятия и частные жилища граждан. В компании Access отметили важность проекта для Уганды и в целом для Африки. Электрификация имеет принципиальное значение. Она необходима для консолидации усилий. Это не имеющий себе равных способ достижения заветной цели. Представитель Access Uganda Solar Ltd утверждает, что каждый из проектов является значимым, они испытывают чувство гордости в связи с проектом «Сороти», к которому привлечён весь коллектив компании. Вице-президент по развитию Кристоф Флоренс (компания EREN RE) заметил, что только международные усилия могут внести изменения в энергетическую ситуацию Африки. Поддержка проекта «Сороти» беспрецедентна для этого региона. Компания инвестирует средства в возобновление источников энергии, что поможет решить проблему с электричеством во многих африканских государствах. Инжиниринг проводит компания TSK Group из Испании. Она получила контракт на строительство и поставку необходимого оборудования. Определённая часть работ была поручена субподрядчикам из Уганды. Рабочие из местных компаний принимают участие в строительстве. Среди инженеров также будут местные жители, которые пройдут специальное обучение. http://www.sterlingfinancials.co.uk