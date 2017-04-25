Курганские активисты ОНФ обсудили ход реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»

Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Курганской области провело круглый стол, посвященный реализации в регионе проекта «Формирование комфортной городской среды». Вопросы и проблемы эксперты ОНФ и жители Кургана обсудили с представителями местных властей. Участниками встречи стали представители ОНФ, администрации города Кургана, департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области, управляющих компаний, товариществ собственников жилья, Союза архитекторов и инициативных групп граждан. Они обсудили вопросы, которые возникли у экспертов и планирующих принять участие в проекте жителей или уже подавших свои заявки. На мероприятии были озвучены промежуточные итоги реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Кургане и Курганской области. В ходе их обсуждений собравшиеся сошлись во мнении, что условия для всех участников проекта должны быть одинаковыми, и выступили за внесение изменений в балльную систему оценки заявок при конкурсном отборе. В частности, по мнению экспертов ОНФ, необоснованно большую роль в нем играет проведение капитального ремонта: среди десяти критериев оценки этот показатель может принести самое большое количество баллов – четыре. Это дает весомое преимущество тем домам, которые уже успели принять участие в программе капремонта, перед теми, где он только планируется. С такой позицией согласились и жители Кургана. «Мы должны обеспечить равную доступность для каждого двора, независимо от состояния и годов постройки домов. Мы сформулируем свои идеи по изменению критериев оценки конкурсных проектов и обсудим возможность внесения корректировок с представителями всех структур и организаций, реализующих проект в регионе», – отметила координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Курганской области Оксана Ковалева. Представители властей выразили готовность принять предложения общественников и на основании их инициатив рассмотреть возможность внесения изменений в систему оценки заявок. Также они поддержали мнение участников круглого стола о том, что процесс определения участников проекта должен быть максимально открытым, а обсуждения по выбору победителей – проходить в онлайн-режиме. Отметим, что заявки на участие в проекте «Формирование комфортной городской среды» в Курганской области принимаются до 3 мая. На сегодняшний день в Кургане подано уже более 50 заявок с корректно оформленными документами, которые охватывают около 80 домов.