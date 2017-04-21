Линейка тренингов «Практикум Поставщика» пополнилась новым тренингом «Практикум Поставщика: Эмоциональный интеллект в переговорах»

Академия Руспродсоюза» расширила линейку тренингов, направленных на увеличение эффективности переговоров с торговыми сетями. Теперь в курс тренингов «Практикум Поставщика» дополнительно входит еще один авторский тренинг консультанта, бизнес-тренера и эксперта по переговорам с торговыми сетями Дмитрия Леонова, который называется «Практикум Поставщика: Эмоциональный интеллект в переговорах». Переговоры поставщиков продуктов питания с торговым сетями имеют собственную отраслевую специфику и всегда носят сложный характер. Для облегчения начала сотрудничества и повышения эффективности взаимодействия с розничными сетями, Академия Руспродсоюза проводит обучение сотрудников поставщиков и дает им необходимые знания и навыки, которые делают переговорные процессы с розничными сетями максимально результативными и конструктивными. Основой обучения является курс тренингов «Практикум Поставщика», который проводит автор — ведущий российский эксперт по переговорам с торговыми сетями Дмитрий Леонов. Сегодня этот курс тренингов пополнился еще одним новым тренингом, посвященным эмоциональным аспектам проведения переговоров. «Как показывает практика, хорошие переговорщики всегда хорошо «эмоционально чувствуют» своего собеседника и соответствующим образом используют это в свою пользу в переговорах. Однако необходимо помнить, что понимание чувств и эмоций собеседника – это навык, который переговорщику необходимо развивать и совершенствовать, а полученную от собеседника информацию – правильно анализировать и использовать правильным образом при проведении переговоров. Именно такой навык, который часто называют эмоциональным интеллектом, мы и будет развивать и отрабатывать» – говорит автор тренинга, консультант и бизнес-тренер Дмитрий Леонов. Основными целями тренинга являются: — получение системных знаний и развитие эмоционального интеллекта слушателей, — формирование навыков экспресс-оценки позиции собеседника, — формирование навыков оценки ‘серьезности’ намерений собеседника, — повышение переговорных навыков и увеличение эффективности переговоров с торговыми сетями через использование специальных техник и приемов на эмоциональном (иррациональном) уровне. На тренинге «Эмоциональный интеллект в переговорах» слушатели получат системные знания об эмоциональном интеллекте, а также научаться применять эти знания при проведении переговоров, что значительно повысит личный уровень продаж каждого слушателя, ранее не знакомого с концепцией эмоционального интеллекта. Об Академии Руспродсоюза Академия Руспродсоюза — специальный учебный проект, созданный в мае 2014 года Ассоциацией производителей и поставщиков продовольственных товаров «РУСПРОДСОЮЗ», которая объединяет более 400 компаний, поставляющих свою продукцию в торговые сети во всех федеральных округах России. О Дмитрии Леонове Дмитрий Леонов — один из самых известных в России бизнес-тренеров, консультантов и экспертов по продажам в торговые сети. В 1992 году окончил МГТУ им. Баумана, а в 1995 году получил ученую степень Кандидата Технических Наук. С 1995 по 2011 годы работал во многих крупных компаниях — занимал должности Генерального директора в Группе компаний «Разгуляй», коммерческого директора компаний «Большевик-Данон», «Бунге», «Галлина Бланка», руководителя отделов торговых операций, развития рынка и торгового маркетинга в компаниях Пепси Боттлинг Груп, Фрито Лей, Филип Моррис и пр. Являясь автором нескольких десятков публикаций на темы, связанные с увеличением эффективности бизнеса и продаж в торговые сети, Дмитрий Леонов за последние годы провел более 100 публичных выступлений в качестве модератора и спикера отраслевых конференций и работал главным редактором журнала РОСТ Союза Независимых Сетей РФ. Он также регулярно проводит корпоративные и открытые тренинги, а его практический опыт в сфере продаж и переговоров с торговыми сетями составляет более 25 лет. В настоящее время Дмитрий Леонов – известный консультант и бизнес-тренер, заместитель Председателя Правления Руспродсоюза и Председатель Совета Директоров ООО «Натуральные продукты». Источник: www.leonov.consulting