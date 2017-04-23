Ломать нельзя помиловать, или Что ждет хакеров на PHDays VII

Пожалуй, самая ожидаемая часть форума — это конкурсы. В этом году мы подготовили обширную программу: участников ждут конкурсы, ставшие классикой PHDays, и кое-что совершенно новое. Основное правило остается неизменным — только реальные цели, только хардкор. Большинство соревнований PHDays VII пройдет в рамках Противостояния, центральным объектом будет умный город. Посетители форума смогут попробовать себя во взломе систем умного дома, камер видеонаблюдения, IoT-устройств, а также заглянуть под капот умного автомобиля и поломать систему автоматизации целого города. Традиционный конкурс WAF Bypass снова на PHDays. Как и раньше, участникам нужно обойти PT Application Firewall — межсетевой экран прикладного уровня компании Positive Technologies. На этот раз задания будут направлены на обход нового компонента PT Application Firewall для защиты баз данных. Победа будет засчитываться при сдаче специальных флагов. Попытать свои силы смогут не только участники форума, но и интернет-пользователи. Почувствовать себя шпионом можно будет на конкурсе MITM Mobile. На площадке PHDays будет работать наш собственный оператор мобильной связи. Участники попробуют перехватить SMS, USSD, прослушать телефонные разговоры, клонировать мобильные телефоны. Деньги, деньги, рублики… Любители зеленых бумажек смогут побороться в «Большом куше», организованном при участии компаний ARinteg и Qiwi. Участникам будет где разгуляться, так как в этом году «Большой куш» — практически отдельная организация, включающая банки (и не только ДБО), банкоматы, киоски самообслуживания, интернет-магазины и карты. Цель — добраться до денег. Кстати, «белым шляпам» тоже кое-что перепадет, если они сумеют найти уязвимости нулевого дня и быстро и качественно написать advisory. Один из новых конкурсов — HackBattle. В первый день форума на стенде HackBattle пройдет отборочный этап: участникам нужно будет выполнить несколько заданий. Во второй день лучшие хакерские умы соберутся на главной сцене, для того чтобы посоревноваться в скорости, ловкости и умении справляться с неожиданными задачами в режиме реального времени. Все происходящее будет комментировать команда профессиональных стримеров. Что из этого выйдет — узнаем на PHDays. Подробная информация о старте конкурсов будет опубликована в ближайшее время. Следите за новостями и готовьтесь — будет весело! Партнеры форума Positive Hack Days компании Microsoft, IBM, «ИнфоТеКс» и R-Vision, Solar Security, Axoft, бизнес-партнер форума – MONT, в числе технологических партнеров Cisco, CompTek, ARinteg, Qrator и Wallarm, партнеры Противостояния – PaloAlto, «ICL Системные технологии», Beyond Security, участники Противостояния компании «Информзащита», «Перспективный мониторинг», «Инфосистемы Джет», «Крок», генеральный информационный партнер Positive Hack Days – государственное информационное агентство ТАСС. **************************** Positive Hack Days – международный форум по практической безопасности, который собирает вместе ведущих безопасников и хакеров со всего мира, представителей госструктур, крупных бизнесменов, молодых ученых и журналистов. Форум проходит в Москве ежегодно начиная с 2011 года. Организатор форума — компания Positive Technologies. Главные принципы Positive Hack Days — минимум рекламы и максимум полезных знаний в докладах и на семинарах, неформальное общение «пиджаков» и «футболок» за круглым столом, захватывающие конкурсы и энергичная атмосфера исследовательского полигона. phdays.ru, facebook.com/PHDays Positive Technologies — один из лидеров европейского рынка систем анализа защищенности и соответствия стандартам, а также защиты веб-приложений. Деятельность компании лицензирована Минобороны РФ, ФСБ и ФСТЭК, продукция сертифицирована ФСТЭК и «Газпромом». Организации во многих странах мира используют решения Positive Technologies для оценки уровня безопасности своих сетей и приложений, для выполнения требований регулирующих организаций и блокирования атак в режиме реального времени. Благодаря многолетним исследованиям специалисты Positive Technologies заслужили репутацию экспертов международного уровня в вопросах защиты SCADA- и ERP-систем, крупнейших банков и телеком-операторов. ptsecurity.ru, facebook.com/PositiveTechnologies, twitter.com/ptsecurity