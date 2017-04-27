Макрона освистали в родном городе

На предприятиях Whirpool, которые находятся в городе Амьен на севере Франции, куда должен был прибыть Эммануэль Макрон, неожиданно появилась его оппонент во втором туре президентских выборов Марин Ле Пен. Это должно было вывести из равновесия Макрона, который запланировал митинг в этом районе, привлекшего многих сторонников Национального Фронта. Это беспрецедентная ситуация, когда в одном и том же месте, в одно и то же время появилась кандидаты, участвующие в президентских выборах. Более того, мощности Whirpool расположены в Амьене, откуда родом Эммануэль Макрон. Жители региона встретили с энтузиазмом Марин Ле Пен, которая пообещала сохранить завод. Она сказала, что решила прийти сюда вопреки другим планам из-за драматической ситуации, связанной с работниками закрывающегося завода. Эммануэля Макрона встретили свистом и криками, что Марин Ле Пен будет президентом, а не он. Напомним, что в настоящее время рассматривается возможность переноса завода Whirpool в польский город Лодзь. Во время митинга в Аррасе социал-демократ Макрон сказал собравшейся толпе, что в Амьене, он приехал, потому что его пригласили члены профсоюза. Победитель первого тура президентских выборов иронизировал, что лидер крайне правых обещала, что спасет завод путем национализации. Толпа встретила это заявление смехом и аплодисментами. Далее Эммануэль Макрон заявил, что патриотизм не имеет ничего общего с национализмом и такими идеалами руководствуется Марин Ле Пен и ее Национальной Фронт. Он добавил, что в этом регионе велись войны, вызванные национализмом. источник: Капиталъ