Масштабное обновление бесплатной программы для восстановления файлов R.saver

Вышла новая версия бесплатной программы для восстановления информации R.saver, использующей алгоритмы профессиональных инструментов UFS Explorer без каких-либо ограничений. Новому релизу сразу присвоен внеочередной номер 6.9.5 в связи с тем, что было решено синхронизировать номер версии R.saver с номером версии ядра UFS Explorer. Утилита очень сильно переработана, получился выпуск практически новой программы. Основными отличиями от версий 2.х являются: • Полностью изменённый интерфейс. Теперь он реализован в виде визуального помощника, поэтому больше не требуется предварительного изучения программы, достаточно следовать пошаговым инструкциям. • Поддержка сборки RAID-массивов при условии подключения всех устройств, составляющих массив, и корректности метаданных. • Получившие дальнейшее развитие алгоритмы сканирования и реконструкции улучшили результативность и повысили эффективность восстановления информации при тяжёлых повреждениях. R.saver восстанавливает данные с файловых систем, относящихся к семействам: NTFS, FAT и ExFAT. Кроме того, из-под Windows поддерживается доступ к данным на исправных XFS, HFS, HFS+, APFS, JFS, Ext2-Ext4, ReiserFS, UFS/UFS2, Adaptec UFS, Btrfs, ZFS, NWFS, NSS. Установка не требуется, для работы достаточно скачать, распаковать архив и запустить исполняемый файл. Допускается только некоммерческое использование на территории Украины, Российской Федерации, Республики Беларусь, Грузии, Республики Молдова, Азербайджана, Армении, Казахстана, Литвы, Латвии и Эстонии. Страница поддержки http://rlab.ru/tools/rsaver.html Источник: http://rlab.ru/