Мастер-класс «Как построить карьеру и стать брендом в fashion индустрии?»

Как найти работу без опыта или поменять профессию в области моды? Что нужно молодому дизайнеру, чтобы сделать карьеру в крупной компании или самому создать свой бренд? Что написать в резюме и чем «зацепить» работодателя? Как получить оплачиваемую стажировку и рекомендации от известной компании? Какие профессии модной индустрии будут востребованными в ближайшее время при развитии контрактного производства в России? На эти и другие вопросы даст ответ мастер-класс Елены Залесской, руководителя компании «Модное бюро». Успешные кейсы и нестандартные решения специалистов моды, консультации по развитию карьеры, анализ собственного опыта и рекомендации по дальнейшим действиям. Дизайнеры, конструкторы одежды, стилисты и другие специалисты fashion – индустрии – все они работают с агентством «Модное бюро». Захватите свое резюме для разбора! О спикере: Елена Залесская, директор HR Fashion-агентства Модное бюро. Специализация fashion – направление – консалтинг, подбор, обучение и развитие персонала компаний. Руководитель портала работы в индустрии Моды — Rabotafashion.ru. Опыт работы карьерного консультирования middle и TOP- менеджеров, карьерного брендинга более 15 лет. Ведущая блога и курса – Школа персонального брендинга и курса Карьерный консультант. Опыт работы в управлении персоналом с 1998 года в в крупных производственно-торговых компаниях в должности директор по персоналу. Партнер профессиональной премии Profashion Awards – «Лучший работодатель». Приглашаем на мероприятие: дизайнеров, стилистов, конструкторов,- бренд-менеджеров, продакт-менеджеров, байеров, моделей, руководителей отделов.