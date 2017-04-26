MAYKOR стала лауреатом премии «Капитаны российского бизнеса 2016»

MAYKOR, общероссийский поставщик услуг в области аутсорсинга ИТ- и бизнес-процессов, стал лауреатом национальной деловой премии «Капитаны российского бизнеса» в номинации «Лучшие в ИТ». Торжественная церемония награждения состоялась 25 апреля 2017 года в «Империал Парк Отель & SPA». Мероприятие было организовано журналом «Управление персоналом». Награды получили компании и бизнес-лидеры, добившиеся наибольших успехов в своей работе. MAYKOR входит в тройку крупнейших ИТ-работодателей России. Высокая оценка экспертного HR-сообщества для MAYKOR — еще одно подтверждение этого статуса. На сегодняшний день в компании работает более 6100 специалистов в 83 филиалах и 600 сервисных подразделениях по всей стране. Результатом эффективной работы каждого из них стало получение премии. Это накладывает большую ответственность за сохранение имиджа стабильной и надежной компании в глазах сотрудников и соискателей. Является стимулом для дальнейшего совершенствования программ по формированию новых ИТ-кадров, а также повышению популярности технических профессий среди молодежи. Премия «Капитаны Российского Бизнеса» вручается с 2006 года по результатам ежегодного исследования рынка подбора персонала, которое проводит журнал «Управление персоналом». Экспертами жюри являются ведущие кадровые агентства, которые, контактируя с реальным бизнесом, хорошо знакомы с истинной картиной, культурой и достижениями компаний. Критериями оценки стали лидерство в отрасли, имидж работодателя и четкое соблюдение деловой этики.