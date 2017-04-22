Меланшон продолжает набирать популярность быстрыми темпами в ходе президентской гонки во Франции

ЛОНДОН, April 18, 2017/PRNewswire/ — Компания Musion Events [http://www.musionevents.com ] и ее голографическая технология придали очередной импульс растущей популярности кандидата на пост президента Франции в свете предстоящих президентских выборов.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/491356/VIDELIO___Events_Melenchon.jpg )

Прямая интерактивная трансляция в формате 3D, проведенная по нескольким направлениям 18 апреля, стала логическим продолжением получившего большой успех голографического обращения г-на Меланшона ‘Double Meeting’ из Лиона в Париж, состоявшегося 5 февраля. Несмотря на то что поначалу г-н Меланшон был аутсайдером президентской гонки, эта изумительная кампания за последние несколько недель дала существенный толчок, позволивший ему подняться на 19 пунктов за один месяц, впервые приблизившись к лидерам Эммануэлю Макрону и Марин Ле Пен.

Последнее выступление г-на Меланшона с использованием технологии Musion Eyeliner(TM) охватывало широкую географическую аудиторию: присутствуя собственной персоной на митинге в Дижоне, он предстал в голографическом виде перед жителями пяти французских городов: Клермон-Феррана, Гренобля, Монпелье, Нэнси и Нанта, а также острова Реюньон в Индийском Океане.

Культовая трансляция политического обращения г-на Меланшона в форме ‘живой голограммы’, передаваемой в прямом эфире, стала первым в мире событием такого рода.

Хэштег #LaForceDuPeople начал распространяться вскоре после того, как на официальной странице Меланшона в Твиттере было объявлено, что данное событие наблюдали в прямом эфире 65 тысяч пользователей социальных сетей Facebook и Twitter.

Директор компании Musion Events Limited Иан О’Коннелл (Ian O’Connell) сообщил следующее: ‘Успех первой ‘Двойной встречи’ (Double Meeting) и рост популярности Жан-Лука Меланшона привели к идее создания этой увлекательной ‘мировой премьеры’. Запатентованные нами технологии, столь умело реализованные нашими французскими партнерами Videlio и Adrenaline, обеспечили ту четкость, стабильность и масштабность, которые необходимы для трансляции такого серьезного события. Мы очень рады сыграть свою роль в этой захватывающей президентской кампании’.

Запатентованная технология голографической съемки и освещения (Patented Holographic Filming and Lighting), применяемая для записи голографического изображения, а также использованная для данного события сверхпрозрачная запатентованная огнестойкая пленка Eyeliner(TM) были предоставлены компанией Musion Events Limited совместно с ее лицензированным партнером Adrenaline Studio. Проектом технической поддержки данного мероприятия руководила ведущая французская фирма-производитель аудио/видео продукции и организатор зрелищных мероприятий Videlio. Вместе эти три коллектива обеспечили кампании г-на Меланшона политический ‘трамплин’ для дальнейшего роста его популярности в различных соцсетях.

Информация о компании Musion Events Limited

Компания Musion Events является одним из лидеров в области разработки, организации, создания и трансляции сверхреалистичных интерактивных видеошоу с использованием трехмерных голографических изображений в натуральную величину.

Запатентованные компанией 3D-технологии позволяют ее клиентам создавать зрелищные мультимедийные презентации с полным эффектом присутствия с использованием трехмерных голографических изображений, являющихся настолько реалистичными, что они практически неотличимы от живых исполнителей и ведущих.

Разработанная компанией Musion технология, обеспечивающая эффект телеприсутствия, дает возможность одновременной трансляции голографических шоу с показом современных или возрожденных цифровыми методами важных персон во множество мест по всему миру. Это открывает совершенно новую цифровую экосферу возможностей для создания чего-то свежего, что так жаждет аудитория электронных СМИ.

В число многих знаменитостей, появлявшихся в прямом эфире или в записи с использованием фирменного формата изображения Musion3D, входят Его Королевское Высочество Принц Чарльз, сэр Ричард Брэнсон, Дэвид Бекхэм и Мадонна.

http://www.musionevents.com | +44-207-467-6700

Photo: http://mma.prnewswire.com/media/491356/VIDELIO___Events_Melenchon.jpg Source: Musion Events Limited