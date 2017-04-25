Миксер Sinbo SMX 2734 и SMX 2739: планетарный замес

Компания Sinbo представляет планетарные миксеры — это идеальное оборудование для замеса кондитерских масс и не только. Компания Sinbo сообщает о выходе новинок – стационарных миксеров Sinbo SMX 2734 и SMX 2739, которые помогут смешать ингредиенты, взбить яичный белок или сливки, приготовить картофельное пюре, соус, крем, мусс, замесить тесто. Уникальный метод планетарного смешивания заключается в том, что венчик совершает обороты в одну сторону, а привод в это время движется по кругу в другую сторону, тщательно смешивая ингредиенты и не оставляя неохваченных участков ни в одной части чаши. Для эффективной работы устройства оснащено высокой мощностью в 800 Вт, шестью скоростными режимами и импульсным режимом. Управление осуществляется с помощью поворотного регулятора, что обеспечивает простоту использования прибора. При включении миксера скорость вращения увеличивается постепенно, чтобы предотвратить разбрызгивание ингредиентов. Верхняя панель устройств поднимается для удобной смены насадок и установки чаши. Сама чаша объемом 5 литров имеет удобную эргономичную ручку. Ее разрешается мыть в посудомоечной машине. В передней части привода миксера имеется еще одно гнездо для подсоединения дополнительных насадок. В комплект входят две насадки: для взбивания и крюк для приготовления теста и пасты. Они позволяют выполнять все виды работ, которые должен выполнять кухонный комбайн. Стационарные миксеры SMX 2734 и SMX 2739 выполнены из высококачественных и прочных материалов (пластиковый корпус и чаша из нержавеющей стали) и предназначены для интенсивной эксплуатации. Устройства могут работать в полностью автоматическом режиме: не нужно ничего держать в руках, как в случае ручного миксера или блендера, и, пока миксер работает, можно заняться другими делами. Нескользящие ножки прочно фиксируют миксеры на столе. Модель SMX 2734 представлена с механической системой управления, а SMX 2739 – с цифровой панелью, которая оснащена таймером прямого и обратного отсчета и функцией «Будильник». Sinbo SMX 2734 и SMX 2739 представлены в двух цветовых решениях: черном и белом. Устройства уже появились в розничной продаже на российском рынке. Технические характеристики: • тип: миксер стационарный, • мощность: 800 Вт, • емкость чаши: 5 л, • материал чаши: нержавеющая сталь, • импульсивный режим: да, • количество скоростей: 6, • количество насадок: 2, • материал корпуса: пластик, • прорезининая ручка: да. O Sinbo Торговая марка Sinbo принадлежит турецкой компании «Дейма». Головной офис предприятия находится в Стамбуле (Турция). Мировой оборот приближается к миллиарду долларов. Под прямым управлением — четыре собственных завода в Китае и Европе, и четыре крупных логистических центра в Америке, Европе, на Дальнем и Ближнем Востоке. Компания входит в ТОП-3 производителей бытовой техники в Турции и занимает лидирующие позиции среди поставщиков в 60 странах, в которых представлен бренд (Италия, Германия, Бельгия, Франция, ОАЭ, Иран, Сирия, Китай, Индонезия, Сингапур, Мексика, Бразилия, Колумбия, США, Канада и др.). Продукция сертифицирована под европейские стандарты, создана единая упаковка для мировых продаж. В России сервисная поддержка для конечных потребителей техники осуществляется во всех регионах, в 100 авторизованных центрах. Торговая марка Sinbo сочетает в себе такие достоинства мирового бренда как высокое качество, уникальный дизайн и приемлемые цены. Благодаря этим фактам Sinbo быстро завоевывает лидирующие позиции в рейтингах GFK на всех новых рынках.