Министр юстиции Турции раскритиковал отмену референдума

Турецкий министр юстиции Бекир Боздаг раскритиковал главную оппозиционную партию за то, что она сомневается в результатах воскресного референдума, по результатам которого было принято решение о расширении полномочий президента. В частности, оппозиция пытается добиться его отмены законным путем. В серии твитов Боздаг подчеркнул, что все решения по вопросам выборов, в том числе жалобы и обвинения в мошенничестве, находятся в компетенции Высшей избирательной комиссии, которая в пятницу объявила, что нет поводов для отмены референдума. Министр юстиций в Твиттере написал, что ‘жалобы на решения Высшей избирательной комиссии не могут быть переданы ни одному суду или органу, в том числе и государственному совету и Конституционному суду’. Таким образом Боздаг прокомментировал вчерашнее заявление оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР), второй политической силы в стране, в государственный совета о признании недействительным конституционный референдум, поскольку референдум ‘послужил поводом для совершения государственного переворота’. Отметим, что государственный совет является высшим юридическим органом в Турции. Высшая избирательная комиссия отклонила заявление СНР об отмене результатов, основанные на том, что бюллетени, содержащие 2,5 миллиона голосов, были лишены печатей избирательных комиссий.