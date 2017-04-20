Монитор LG Ultrafine™ с разрешением 5K отмечен наградой ассоциации TIPA «Лучший монитор для работы с фотографиями» за 2017 год

Монитор LG с разрешением 5К идеально подходит к новейшим моделям линейки MacBook Pro. Монитор отличается исключительно высоким разрешением, а также поддержкой интерфейса Thunderbolt™ 3 Монитор LG UltraFine™ 5K с диагональю 27 дюймов (модель 27MD5KA) от компании LG Electronics (LG) отмечен как лучший монитор этого года для работы с фотографиями на ежегодной церемонии вручения наград Ассоциации TIPA. Монитор LG UltraFine™ с диагональю 27 дюймов и разрешением 5K — идеальное для решения рабочего пространства дома и в офисе. Благодаря поддержке самых современных интерфейсов он прекрасно дополняет ноутбук MacBook Pro, предоставляя возможность работы с изображениями сверхвысокого разрешения. Монитор LG UltraFine™ получил высокую оценку ассоциации TIPA за превосходное качество вывода изображения с разрешением 5K (5120 2880 пикселей), а также возможность эффективной работы с более низкими разрешениями. Впечатляющее разрешение 5К, плотность размещения пикселей 218 ppi (пикселов на дюйм), высокая яркость изображения — все это делает новый монитор идеальным выбором для редактирования видео и решения других творческих задач на компьютерах Apple Mac с поддержкой интерфейса Thunderbolt™ 3. Монитор LG UltraFine™ отображает 99 % цветов цветового пространства DCI-P3. Монитор оборудован IPS матрицей, обеспечивающей абсолютно точное воспроизведение замысла создателей визуального контента. Отмеченный наградами монитор LG — первый в мире с разрешением 5K, поддерживающий высокоскоростную передачу видеоданных формата 5К по одному кабелю Thunderbolt™ 3. Наличие порта Thunderbolt™ 3 не только обеспечивает передачу больших объемов информации и одновременную зарядку аккумуляторов, но и высвобождает место на рабочем столе. Монитор UltraFine™ 5K также имеет три выходных USB-разъема типа C™ и встроенную веб-камеру, что позволяет совершать видеозвонки в FaceTime и других аналогичных видеочатах. «Мы очень рады, что наш монитор LG UltraFine™ 5K получил престижную награду ассоциации TIPA, — отметил Джан Ик-Хвон (Jang Ik-hwan), вице-президент компании LG Home Entertainment и руководитель ее IT-подразделения. — Получение очередной награды еще раз подтверждает, что компания LG создает самые современные мониторы, приносящие пользу потребителям во всем мире». В ассоциацию TIPA входят 27 ведущих журналов по фотографии и обработке изображений, издаваемые в 15 странах пяти континентов. На сегодня это одна из самых влиятельных мировых ассоциаций периодических изданий, посвященных фотографии. С учетом высокой репутации организации награды TIPA, присуждаемые оборудованию для работы с фото- и видеоматериалами, являются одними из самых престижных в мире. Все изделия, отмеченные логотипом награды TIPA, проходят тщательные испытания, проводимые техническим комитетом ассоциации и редакторами журналов.