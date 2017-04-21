Московская область включается в борьбу с молочным фальсификатом

12 апреля 2017 года, Минсельхозпрод Московской области собрал экспертов на совещание для обсуждения проектов подготовленных документов, определения первоочередных направлений работы. Более года назад, в феврале 2016 года, решением комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Московской области была создана межведомственная рабочая группа по противодействию незаконному обороту молочной продукции. Возглавил рабочую группу министр потребительского рынка и услуг Владимир Посаженников. Проблема фальсификата не новая, но сложная: год ушел на подготовительную работу. Открывая заседание, Татьяна Тихонова, советник руководителя аппарата областной комиссии — министра инвестиций и инноваций, подтвердила актуальность проблемы молочного фальсификата для региона. Нечестные предприниматели обманывают граждан, наносится вред здоровью детей и взрослого населения, более низкая цена товара приводит к недобросовестной конкуренции. Разговор специалистов был предметным и открытым. В своем выступлении исполнительный директор ассоциации переработчиков по противодействию фальсификации молочной продукции Александр Бражко предложил создать экспертный совет по вопросам противодействия незаконному обороту пищевой продукции, защите прав потребителей при Губернаторе Подмосковья Андрее Воробьеве — руководителе областной комиссии. Совет позволит учесть мнение бизнеса и гражданского общества при подготовке вопросов, провести общественную экспертизу проектов решений. Как отметил Денис Буцаев, заместитель Председателя Правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций МО, аналогичный совет создан и при Государственной антиконтрафактной комиссии в соответствии с Указом Президента РФ. «Важно, что региональный совет создан и ведет активную работу по противодействию продуктовому фальсификату», — прокомментировал Буцаев. Так же Бражко отметил важность координации действий федеральных органов исполнительной власти: планы работ по противодействию продуктовому фальсификату с 2017 года разрабатываются каждым ведомством. Они должны быть в открытом доступе, а результаты реализации мероприятий проходить процедуру общественного контроля. Планы ведомств – это основа для формирования областного (объединенного) плана противодействия продуктовому фальсификату и дорожной карты по его реализации. Эксперт предложил обсудить данный вопрос в мае т.г. на круглом столе по теме: «Противодействие незаконному обороту молочной продукции в Московской области: результаты 2016 г., план работы на 2017 г.». По вопросу проведения административных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.7 КоАП РФ, общественники и чиновники в мнения разошлись. Заявление гражданина по данной статье, направленное в полицию или Управление Роспотребнадзора, не является запросом на разъяснение законодательства, и не является просьбой проводить внеплановую проверку юридических или физических лиц. КоАП РФ не содержит требований к покупателю на предварительное обращение к Продавцу товара. Нормы 294-ФЗ не отменяют действие КоАП РФ на территории Российской Федерации. Единственным доказательством наличия или отсутствия факта фальсификации (события административного правонарушения) для привлечения к ответственности по ст. 14.7 КоАП РФ является протокол лабораторных испытаний «подозрительной» продукции, отобранной уполномоченным лицом государственного контрольно-надзорного органа. В соответствии с нормами КоАП РФ заявителю запрещено самостоятельно покупать продукцию и передавать ее для проведения лабораторных исследований. Полученные «частным образом» протоколы не являются доказательством по КоАП РФ. Планируя совершить покупку, гражданин не обязан переписывать наименование и место нахождение изготовителя, дату производства продукции, номер партии. Покупатель – не следователь и не должностное лицо, ведущее административное расследование. Мы покупаем товар, а не бренд или производителя. Вышесказанное подтверждается многочисленными судебными актами по процессам Управлений Роспотребнадзора в регионах России. Позиция Управления Роспотребнадзора по Московской области пока настороженная: на заседании представитель ведомства высказал опасения возможности проведения административных расследований по ст. 14.7 КоАП РФ на территории Московской области. По мнению Бражко, отсутствие необходимого опыта в работе по заявлениям граждан и минимальная судебная практика, приводят к тому, что представители органа государственной власти — защитники прав потребителей, фактически бояться подойти к торговой полке с «подозрительными» продуктами питания. Проект Агент Потребителя выявил, что в розничной торговой сети Подмосковья, в марте 2017 года присутствовал в продаже заведомо фальсифицированный товар – продукт с этикеткой «масло крестьянское» по цене 170 руб./кг. При этом минимальная отпускная цена легальных предприятий – переработчиков – более 400 руб./кг. Соответствующие заявления, направленные через сайт http://igrajdanin.ru, по сути, остаются без должной реакции со стороны ведомств. Подготовленные доклады по теме «Управленческий подход к вопросу сокращения оборота фальсифицированной молочной продукции», «Минимальная потребительская корзина – Честные продукты» решено заслушать на ближайшем заседании межведомственной рабочей группы. Участникам было предложено активнее включаться в работу, а представителям контрольно-надзорных органов подготовить конкретные предложения, повышающие эффективность их работы. Справочно Управление федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по Московской области, Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по городу Москва, Московской и Тульской областям поддержали предложение по проведению совещания с предприятиями-переработчиками по вопросу внедрения электронной ветеринарной сертификации. С материалами заседания (презентации, тезисы выступлений) можно будет ознакомиться на сайте www.антифальсификат.рф