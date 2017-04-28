Мусоровоз, разгрузившийся в Красногорске, оштрафован на 300 тысяч рублей

Водитель мусоровоза решил не везти собранный мусор на полигон, а сбросить его прямо на дороге фактически в центре города Красногорска. Инспекторы вынесли наказание нарушителю порядка. В Красногорске на пересечении улиц Кирова и Ленина водитель мусоровоза, принадлежащего ГУП города Москвы «ЭКОТЕХПРОМ», решил сбросить собранный мусор. Благодаря бдительности муниципальных служб, которые своевременно выявили факт нарушения, после передачи информации сотрудниками администрации городского округа Красногорск в Госадмтехнадзор Московской области, административное правонарушение было немедленно пресечено. По результатам оперативного рассмотрения материалов в отношении собственника мусоровоза вынесено постановление со штрафом в размере 300 тысяч рублей за сброс в неотведенных для этих целях местах, кроме того материалы переданы в правоохранительные органы для принятия мер. — Несмотря на то, что владелец спецтехники своими силами уже ликвидировал навал мусора, он, тем не менее, должен понести ответственность согласно Кодексу Московской области об административных правонарушениях, — сообщила руководитель Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева. Она напомнила, что инспекторы ведомства помогают населению региона исполнять требование Губернатора Московской области Андрея Воробьева о соблюдении чистоты и порядка на всей территории области.