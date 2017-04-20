Музей истории польских евреев использует хранилище данных от Infortrend для своей среды Hyper-V

БЕЙЗИНГСТОУК (BASINGSTOKE), Англия, 18 апреля 2017 г. /PRNewswire/ — Музей истории польских евреев является культурным и образовательным центром с насыщенной культурной программой и обширной коллекцией экспонатов. Организация очень довольна своим новым хранилищем данных от Infortrend, способным с лёгкостью интегрироваться в существующую виртуализационную среду Hyper-V и решать проблемы с пространством для хранения информации.

С точки зрения музея и его восьми галерей, занимающих площадь в 4000 ми созданных международной командой из более чем 120 учёных, основная задача новой системы хранения данных заключалась в замене устаревших хранилищ и расширении пространства для хранения новой информации и постоянного растущего архива — и все это с учётом необходимой гибкости и затрат, а также существующей среды Hyper-V.

После изучения предложений большинства крупнейших поставщиков на рынке выбор был сделан в пользу хранилища Infotrend EonStor DS 3060. Решающим фактором стала конструкция системы с двойным контроллером, обеспечивающим повышенную доступность, а также возможность одновременной установки большого количества дисков (до 360). Система хранения данных Infortrend EonStor DS 3060 поддерживает как физическое, так и виртуальное резервирование данных в формате Hyper-V, что крайне удобно для различных приложений, используемых музеем.

«Основная сложность заключалась с подборе недорогого решения, способного интегрироваться в существующую инфраструктуру и с лёгкостью расширяться для удовлетворения наших постоянно растущих потребностей. Благодаря отличным эксплуатационным показателям, превосходной гибкости и низким уровнем ТСО, система Infortend оказалась идеальным решением для нашей организации», — отметил Томаш Сперчак (Tomasz Sperczak), глава IT-департамента музея.

Тэдди Линь (Teddy Lin), генеральный директор Infortrend Europe прокомментировал: «Команда Infortrend очень рада, что нам удалось удовлетворить потребности Музея истории польских евреев. Мы и дальше будем разрабатывать решения для хранения данных, соответствующие растущим требованиям наших клиентов и их высоким ожиданиям».

Чтобы узнать больше об успешной реализации этого проекта, нажмите здесь.

О Музее истории польских евреев

Музей истории польских евреев открыл свои двери широкой публике в апреле 2013 года. На сегодняшний день он исполняет роль культурного и образовательного центра с насыщенной культурной программой, включающей современные выставки, кинопоказы, обсуждения, семинары, представления, концерты, лекции и многое другое. Ключевая экспозиция, рассказывающая о тысячелетней истории евреев в Польше, открылась 28 октября 2014 года. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт http://www.polin.pl/en/about-museum

О компании Infortrend

Компания Infortrend (код на фондовой бирже TPE: 2495), начиная с 1993 года, разрабатывает и производит решения для хранения данных. Хранилища Infortrend, созданные с особым акцентом на собственные инновационные разработки, контроль производства и строжайшие процедуры тестирования, обеспечивают высокую производительность и гибкость использования новейших стандартов, удобные функции обработки данных, доступ к персональным сервисам послепродажного обслуживания и поистине беспрецедентное соотношение «цена-качество». Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.infortrend.com

Infortrend и EonStor являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Infortrend Technology, Inc. Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев.

Infortrend Technology, Inc. Уилсон Сун (Wilson Sung) Тел.: +886-2-2226-0126 8300 Email: wilson.sung@infortrend.com или sales.ap@infortrend.com

Юрий Шогенов (Yuriy.Shogenov) Тел.: +886-2-2226-0126 8309 Email: yuriy.shogenov@infortrend.com или sales.ap@infortrend.com