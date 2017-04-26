Мышь A4Tech Bloody P85 с RGB-подсветкой: мощное оружие для точных выстрелов

Игровая линейка A4Tech Bloody пополнилась компьютерной мышью P85, которая придется по душе каждому геймеру. Устройство с высоким разрешением до 5000 CPI имеет в своем арсенале целый ряд технологических новинок последнего поколения и современный тематический дизайн. Девайс отвечает всем требованиям современных геймеров. Мышь оснащена ультрасовременным оптическим сенсором, а также специальными переключателями, долговечность которых составляет более 20 млн. кликов. Кроме того, Bloody P85 без сомнений приятно удивит игроков своей исключительной эргономичностью, что обеспечит максимальный уровень комфорта во время игры. Игровая мышь Bloody P85 имеет 8 полноценных кнопок, которые можно легко запрограммировать с учетом особенностей и стиля игры. Пользователь может задавать любой макрос, что достаточно удобно при наличии серьезных игровых функций. Главным преимуществом мышки является возможность быстро использовать весь арсенал вооружения в игре и реализовывать нескольких команд в одно нажатие, например, выстрел, бросок заклинания, стрейф и/или прыжок. Кнопку можно запрограммировать на выполнение любого действия или на автоматическое цикличное действие. Каждая клавиша обладает коротким и отчетливым ходом. Новинка обладает одним из самых быстрых откликов в мире. Инновационная технология LK (Light Strike) использует оптические микропереключатели, обеспечивающие непревзойденное время отклика до 0,2 мс. А в сочетании с высокой производительностью процессора все это обеспечивает пользователю снайперскую прицельность и возможность проведения внезапных атак. Мышь P85 оснащена уникальной системой 4-Core, которая включает в себя четыре различных уровня (Low, High, Ultra и Extreme), что подходит для MMO, RPG, FPS и других игровых жанров. В устройстве предустановлены пять эффектов RGB-подсветки. Возможность установки индивидуальной RGB-подсветки откроет пользователям мир экстремальных возможностей персонализации: каждый тип настраивается с помощью ПО Bloody 6 и имеет 16.8 млн. цветовых вариантов. Мышь разработана специально для профессиональных геймеров, поэтому Bloody P85 – это максимально удобный аксессуар, который не напрягает руки даже при многочасовом использовании. Технические характеристики: · тип – оптическая, · тип подключения – проводная, · интерфейс – USB, · тип сенсора – оптический, · время отклика – 0,2 мс, · разрешение сенсора мыши – 5 000 CPI, · встроенная память – 160Кб, · количество кнопок – 8, · размер упаковки — 22,2х15,9х6,5 см, · системные требования – Windows XP/Vista/7/8/8/1/10. Новинка уже поступила в розничную продажу.