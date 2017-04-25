На 45 счастливых питомцев стало больше в Москве в эти выходные

22-23 апреля в Москве на территории московского завода «Кристалл» прошла уже пятая по счёту благотворительная выставка животных «Домой!», организованная фондом помощи животным «Дарящие надежду» совместно с брендом PURINA. По итогам выставки 45 животных обрели любящих хозяев и отправились домой. Всего в выставке принимали участие 150 питомцев из приютов. 13 собакам посчастливилось отправиться в новые семьи в первый день, и 32 кошкам во второй день мероприятия. А чтобы у питомцев и хозяев новая жизнь начиналась не с хлопот, а с радостных моментов, организаторы позаботились о питании четвероногих друзей, а также об уходе за ними – бренд PURINA подготовил хозяевам в качестве подарков корм, удобные лежанки и миски. К тому же, прямо на выставке любой желающий мог проконсультироваться у ветеринарного врача и задать ему вопрос о здоровье питомца. Для самых юных гостей выставки работала «Школа доброты» с познавательными уроками об ответственном отношении к животным и мастер-классами. Добрые дела не ограничивались только поиском дома для кошек и собак из приютов. Гости, желающие помочь бездомным животным, могли приносить корма, лекарства и игрушки для питомцев из приютов, и делиться с ними теплом и заботой. PURINA регулярно проводит и поддерживает проекты, направленные на поиск хозяев для бездомных животных и продвижение ответственного отношения к питомцам, в рамках социальной инициативы «Пурина в Обществе». Ведь в наших силах сделать мир более открытым и добрым для четвероногих друзей! _____________________________________________________________________ О бренде PURINA PURINA – мировой эксперт в области разработки питательных кормов и ухода за домашними животными. Миссия бренда – делать жизнь питомцев во всем мире лучше. «Нестле Пурина» объединяет профессионалов, которые преданы своему делу и искренне любят животных, что дает стимул к постоянным научным разработкам и совершенствованию продукции, созданной с учетом потребностей кошек и собак. Ведущие позиции компании в области кормов и ухода за домашними животными обеспечивают бренды Pro Plan, Pro Plan Veterinary Diets, Friskies, Felix, Dog Chow, Cat Chow, Gourmet, Purina One, Purina One Моя Собака.