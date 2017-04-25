На 45 счастливых питомцев стало больше в Москве в эти выходные

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22-23 апреля в Москве на территории московского завода «Кристалл» прошла уже пятая по счёту благотворительная выставка животных «Домой!», организованная фондом помощи животным «Дарящие надежду» совместно с брендом PURINA. По итогам выставки 45 животных обрели любящих хозяев и отправились домой. Всего в выставке принимали участие 150 питомцев из приютов. 13 собакам посчастливилось отправиться в новые семьи в первый день, и 32 кошкам во второй день мероприятия. А чтобы у питомцев и хозяев новая жизнь начиналась не с хлопот, а с радостных моментов, организаторы позаботились о питании четвероногих друзей, а также об уходе за ними – бренд PURINA подготовил хозяевам в качестве подарков корм, удобные лежанки и миски. К тому же, прямо на выставке любой желающий мог проконсультироваться у ветеринарного врача и задать ему вопрос о здоровье питомца. Для самых юных гостей выставки работала «Школа доброты» с познавательными уроками об ответственном отношении к животным и мастер-классами. Добрые дела не ограничивались только поиском дома для кошек и собак из приютов. Гости, желающие помочь бездомным животным, могли приносить корма, лекарства и игрушки для питомцев из приютов, и делиться с ними теплом и заботой. PURINA регулярно проводит и поддерживает проекты, направленные на поиск хозяев для бездомных животных и продвижение ответственного отношения к питомцам, в рамках социальной инициативы «Пурина в Обществе». Ведь в наших силах сделать мир более открытым и добрым для четвероногих друзей! _____________________________________________________________________ О бренде PURINA PURINA – мировой эксперт в области разработки питательных кормов и ухода за домашними животными. Миссия бренда – делать жизнь питомцев во всем мире лучше. «Нестле Пурина» объединяет профессионалов, которые преданы своему делу и искренне любят животных, что дает стимул к постоянным научным разработкам и совершенствованию продукции, созданной с учетом потребностей кошек и собак. Ведущие позиции компании в области кормов и ухода за домашними животными обеспечивают бренды Pro Plan, Pro Plan Veterinary Diets, Friskies, Felix, Dog Chow, Cat Chow, Gourmet, Purina One, Purina One Моя Собака.

На 45 счастливых питомцев стало больше в Москве в эти выходные

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